Пенсійні доплати по-новому: хто отримає надбавку з дня народження в Україні

В Україні оновили порядок нарахування додаткових пенсійних виплат.

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Скільки доплатять пенсіонерам у 2025 / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне з заяви ПФУ:

Доплати нараховуватимуться з наступного дня після дня народження пенсіонера

Розмір основної пенсії не повинен перевищувати 10 340,3 гривні

Тепер в Україні надбавки до пенсій починають виплачувати не з початку місяця, а вже з наступного дня після дня народження пенсіонера. За словами Пенсійного фонду України (ПФУ), ці надбавки спрямовані на підтримку літніх людей, особливо тих, хто має обмежені фінансові можливості.

Така ініціатива дозволить частково компенсувати втрати купівельної спроможності через інфляцію.

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Сума надбавки змінюється залежно від вікової категорії: чим старша людина, тим більше вона отримає. Проте основна пенсія пенсіонера не повинна перевищувати 10 340,3 грн, щоб мати право на додаткові виплати.

У ПФУ пояснюють, що перша виплата буде нарахована пропорційно до кількості днів від дня народження до кінця місяця. Виплати відбуватимуться автоматично - пенсіонеру не потрібно звертатися до установ.

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Розміри доплат у 2025 році:

для осіб віком від 70 до 74 років - 300 грн;

від 75 до 79 років - 456 грн;

від 80 років і старше - 570 грн.

Варто зауважити, що кожен пенсіонер може отримати лише одну з зазначених доплат.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як писав Главред, в Україні майбутня пенсія складатиметься з двох частин. Пояснюємо, кому і коли чекати на зміни виплат.

Окрім цього, у липні деякі пенсіонери отримають додаткові 300 гривень до пенсії. Однак, щоб оформити виплату, потрібно мати відповідні документи.

А деяким пенсіонерам в Україні навпаки - можуть зменшити пенсію до 20%. Стягнення може бути добровільним (через особисте звернення до ПФУ) або примусовим (за рішенням суду).

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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