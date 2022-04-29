Відрізати РФ від нафтодоларів: у Зеленського розкрили план повного нафтового ембарго

Андрій Єрмак / Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україна пропонує країнам Заходу механізм вторинних санкцій, щоб карати посередників, які допомагатимуть Російській Федерації постачати нафту.

У своєму Telegram він зазначив, що росіяни будуть і далі шукати лазівки наповнення бюджету нафтодоларами в інших країнах.

"Індійські нафтові компанії Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum хочуть укласти піврічний контракт на імпорт нафти з Росії. Роснефть для поставки планує використовувати посередників, які не потрапили під санкції", - заявив Єрмак.

"Саме для перекриття таких лазівок в санкційному плані групи Макфола-Єрмака нашим союзникам запропонований механізм вторинних санкцій, який надасть можливість підвести під обмеження також посередників, що мають відношення до підсанкційних компаній", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.

За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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