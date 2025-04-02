Маркети України накручують ціни: скільки тепер коштуватиме важлива молочка

Аналітики вважають, що торгові мережі в Україні прагнуть отримати занадто великий прибуток, та не йдуть на компроміс.

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Як українські виробники сиру виходять з кризи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Українські сировари поступово відновлюються після кризи, але стикаються з проблемами.

Торгові мережі встановлюють високі націнки (близько 25%), що є надмірним для такого дорогого товару.

Для сироварів України вже минув найважчий кризовий момент і період - як заявили експерти галузевого інформаційно-аналітичного агентства "Інфагро", з падінням цін на сировину рентабельність виробництва сирів збільшується. Однак супермаркети все ще часто закладають близько 25% націнки.

"Стимулюючи продажі, оператори можуть собі дозволити широке використання акційних продажів зі зниженням цін, яке часто сягає 25%, але базові прайси залишаються незмінними. Якщо з осені знову подорожчає сировина, то сировари будуть мати "запас міцності", щоб не піднімати ціни знову. В такому випадку вони просто зможуть зменшити обсяги продажів через акції", - відзначили аналітики. відео дня

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Експерти підкреслюють, що магазини в Україні не хочуть поступитися своєю маржинальністю, тому ставлять занадто велику націнку на сир, приблизно 25%, щоб отримати максимальний прибуток. Аналітики кажуть, що як для такого дорогого товару, це надто багато.

Для порівняння, в країнах Європейського Союзу націнки на продукти, особливо на такі важливі, як молочні, значно менші. Наприклад, в тій же Угорщині уряд обмежив націнку на деякі продукти, включаючи сир, до 10%.

"Суттєві акційні цінові знижки на вітчизняні сири та зміцнення курсу євро справили певний вплив на зменшення обсягів імпорту товару. Це дозволяє українським виробникам поступово збільшувати випуск сиру. Хоча виробничі показники у першому кварталі ще залишаються поки що скромнішими, ніж торік", - резюмували в "Інфагро".

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що у березні 2025 року ціна на молочні продукти в Україні зросла в рази.Як результат, молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Також пояснювалося, що буде з цінами на молоко в Україні. Фахівці прогнозують, що з 1 квітня ціни можуть впасти приблизно на 20-30 копійок.

Окрім цього, протягом минулого тижня в Україні сильно зросли ціни на банани. Зростання цін, ймовірно, пов'язане зі стимулюванням Дональдом Трампом суднобудування США шляхом накладення мит на китайські судна, які доставляють банани у США.

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Що відомо про інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро"? Інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро" – це українське агентство, яке спеціалізується на аналізі та прогнозуванні ринку сільськогосподарської продукції, зокрема молочної галузі. "Інфагро" надає інформацію та аналітику про стан та тенденції аграрного ринку України, з особливим акцентом на молочній промисловості. Експерти аналізують виробництво, споживання, ціни та інші фактори, що впливають на ринок сільськогосподарської продукції. Агентство надає ринкові огляди, прогнози та аналітичні звіти, які допомагають компаніям приймати обґрунтовані рішення. Вони відстежують зміни в законодавстві, технологіях та інших факторах, що впливають на аграрний сектор. Окрім цьього, інформація, яку надає "Інфагро", використовується виробниками, переробниками, трейдерами та іншими учасниками ринку для планування своєї діяльності - їхні аналітичні дані допомагають формувати стратегії розвитку та адаптуватися до змін на ринку. Агентство надає різноманітні інформаційні послуги, включаючи ринкові звіти, аналітичні огляди та консультації, а також надає аналітику та статистику про молочну галузь України.

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