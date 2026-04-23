Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

НБУ встановив нові курси валют на 24 квітня.

У четвер, 23 квітня, на українському валютному ринку спостерігається помірне коливання курсів долара та євро. Середній курс продажу долара і євро впав. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

У банках середній курс долара становить 43,65 грн при купівлі та 44,15 грн при продажу. Офіційний курс НБУ - 43,89 грн.

Євро в банках купують у середньому по 51,20 грн та продають по 51,85 грн. Курс НБУ встановлено на рівні 51,50 грн.

Який курс на міжбанку та готівковому ринку

На міжбанківському ринку долар торгується в межах 43,945–43,975 грн. Євро демонструє незначне зниження: 51,3453 грн при купівлі та 51,3671 грн при продажу.

На готівковому ринку та в обмінниках ситуація дещо відрізняється від банківської. Долар купують у середньому по 43,76 грн і продають по 43,87 грн. Євро купують по 51,40 грн, а ціна продажу становить 51,60 грн.

Який курс в банках, обмінниках і на чорному ринку

За даними Мінфіну, на чорному ринку курс долара в середньому тримається на рівні 43,78 грн (купівля) та 43,90 грн (продаж). Водночас євро торгується по 51,40 грн при купівлі та 51,60 грн при продажу.

Курс валют на 24 квітня

На п’ятницю, 24 квітня, Національний банк України незначно послабив гривню щодо долара. Водночас євро та злотий продемонстрували зниження.

Офіційний курс долара на 24 квітня встановлено на рівні 43,94 грн/дол. Порівняно з четвергом, 23 квітня (43,89 грн/дол.), американська валюта подорожчала на близько 5 копійок.

Європейська валюта, навпаки, знизилася. Офіційний курс становить 51,38 грн/євро, що на 11 копійок менше, ніж попереднього банківського дня (51,49 грн/євро).

Польський злотий також подешевшав. Його курс встановлено на рівні 12,10 грн, що на 2 копійки менше порівняно з 23 квітня (12,13 грн).

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 23 квітня 2026 року. Курс долара встановлено на рівні 43,88 грн/дол., що на 23 копійки менше, ніж напередодні.

Також кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що курс долара в Україні може зрости до 45 грн. За його словами, курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн.

Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує, що найближчим часом долар навряд чи перевищить 45 грн, адже курс значною мірою залежить від політики Національний банк України, а не лише від ринкових факторів.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

