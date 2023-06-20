Ніколи не були на фронті: два командири виписали військовим "бойові" на 380 тисяч

Також спецпрокурори викрили ще одного командира підрозділу іншої військової частини, дислокованої на Чернігівщині.

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Командири виписали "бойові" з бюджету / Колаж Главред, фото УНІАН, pixabay

У Чернігівській області затримали двох командирів, які виписували "бойові" виплати підлеглим, які не були на фронті. Загалом з державного бюджету розікрали 380 тисяч грн.

Як повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, командир однієї з військових частин підполковник ЗСУ виписав своїм підлеглим 180 тис. грн премій за участь у бойових діях на території Чернігова. Слідство встановило, що дані військові не брали участі в боях і не були в той момент у військовій частині. У ході розслідування підозрювані частково компенсували завдані державі збитки.

Також спецпрокурори викрили ще одного командира підрозділу іншої військової частини, дислокованої на Чернігівщині. Він за аналогічною схемою виписав підлеглим 200 тисяч гривень "бойових".

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Командирам військових частин інкримінують ч.1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

"Загалом з початку поточного року за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури Центрального регіону задокументовано 12 випадків незаконних виплат військовослужбовцям на загальну суму понад 9,5 млн. грн., з яких прокуратурою забезпечено відшкодування близько 6 млн. грн", — йдеться в повідомленні.

Доплати військовим

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Ініціатором проекту постанови є депутат від Партії "Голос".

Пізніше у Генштабі зробили важливу заяву, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

У Національному банку України проти повернення українським військовим доплат у 30 тисяч гривень. Там зазначили, що подібне може перешкодити переговорам з МВФ.

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