УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ніколи не були на фронті: два командири виписали військовим "бойові" на 380 тисяч

Марія Тупік
20 червня 2023, 20:50 оновлено 20 червня, 20:53
328
Також спецпрокурори викрили ще одного командира підрозділу іншої військової частини, дислокованої на Чернігівщині.
Війна, гроші
Командири виписали "бойові" з бюджету / Колаж Главред, фото УНІАН, pixabay

У Чернігівській області затримали двох командирів, які виписували "бойові" виплати підлеглим, які не були на фронті. Загалом з державного бюджету розікрали 380 тисяч грн.

Як повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, командир однієї з військових частин підполковник ЗСУ виписав своїм підлеглим 180 тис. грн премій за участь у бойових діях на території Чернігова. Слідство встановило, що дані військові не брали участі в боях і не були в той момент у військовій частині. У ході розслідування підозрювані частково компенсували завдані державі збитки.

Також спецпрокурори викрили ще одного командира підрозділу іншої військової частини, дислокованої на Чернігівщині. Він за аналогічною схемою виписав підлеглим 200 тисяч гривень "бойових".

відео дня

Командирам військових частин інкримінують ч.1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

"Загалом з початку поточного року за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури Центрального регіону задокументовано 12 випадків незаконних виплат військовослужбовцям на загальну суму понад 9,5 млн. грн., з яких прокуратурою забезпечено відшкодування близько 6 млн. грн", — йдеться в повідомленні.

Доплати військовим

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Ініціатором проекту постанови є депутат від Партії "Голос".

Пізніше у Генштабі зробили важливу заяву, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

У Національному банку України проти повернення українським військовим доплат у 30 тисяч гривень. Там зазначили, що подібне може перешкодити переговорам з МВФ.

Читайте також:

соцвиплати ЗСУ
Реклама

Головне за день

Україна повернула трьох військовополонених, яких переховувала Угорщина

Україна повернула трьох військовополонених, яких переховувала Угорщина

20:53 Україна
Просування ускладнюється: у Міноборони назвали те, що заважає контрнаступу

Просування ускладнюється: у Міноборони назвали те, що заважає контрнаступу

19:15 Україна
У Херсоні окупанти жорстоко обстріляли рятувальників: є жертви

У Херсоні окупанти жорстоко обстріляли рятувальників: є жертви

17:49 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:58

"НАТО готується вступити у війну з РФ": Кочетков розповів про приховане рішення

20:53

Україна повернула трьох військовополонених, яких переховувала Угорщина

20:50

Ніколи не були на фронті: два командири виписали військовим "бойові" на 380 тисячВідео

20:10

Навіщо 22 червня розкидали гроші на землі: прикмети і що не можна робитиВідео

19:49

Безстрашні авантюристи: чотири знаки, які не бояться ризикуватиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:37

Вчителька поділилася "огидним" ім’ям дитини в її класі

19:20

Погані новини для Путіна: Китай не постачатиме Росії зброюПогляд

19:15

Просування ускладнюється: у Міноборони назвали те, що заважає контрнаступу

19:13

"Почнеться смертоносний місяць для України": астролог назвала 3 серйозні дати - прогнозВідео

Реклама
18:32

Лавров лякає НАТО продовженням війни в Україні

18:30

Авраменко розповів, як правильно - "бігборд" або "білборд"Відео

18:11

Зірка шоу Голос країни натякнула на вагітність - перше фото з животиком

18:05

"Вкиди" про "смерть" Буданова і Залужного осоромили Путіна - Арестович

17:49

У Херсоні окупанти жорстоко обстріляли рятувальників: є жертви

17:37

Як зробити фантастичні котлети з апетитною скоринкою: шалений трюк зведе з розуму

17:30

Як спати під час спеки: кращі пози, піжами та інші хитрощі

17:15

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС: Буданов заявив про найстрашнішеВідео

16:48

Окупанти на фронті підбили машину із Сенцовим

16:43

Такого ви ще не чули: що в українській мові означає слово "рунделик"

16:40

На Україну насувається аномальна спека: синоптики назвали найнеприємніші дніВідео

Реклама
16:36

Вийде смачніше, ніж на морі: як ідеально зварити молоду кукурудзу

16:30

Кремль може переключитися з війни на внутрішні проблеми - КочетковВідео

16:10

РФ виробляє вибухівку на Кримському титані та може підірвати завод — експерт

15:48

Чи можна пити смузі щодня: відповідь здивувала

15:45

Буряк буде великим і солодшим за мармелад: 3 кращі підгодівлі для рясного врожаюВідео

15:43

"Загроза є завжди": у ГУР розкрили ризики застосування Росією ядерної зброї

15:18

Потрібна кришка і рушник: жінка показала неймовірний лайфхак для прибиранняВідео

15:18

Вступ України до НАТО: експерт назвав, від чого залежить рішення Альянсу

15:05

Жінка натерла обличчя яйцем і показала, яку проблему це допомогло вирішитиВідео

14:56

Вони були на кожному столі: такі бутерброди з 90-х змітали зі столу за хвилину - рецептВідео

14:49

Теракт на "Кримському титані": експерт пояснив, хто найбільше постраждає

14:40

У Чехії попередили: війну в Україні можуть заморозити через виснаження Заходу

13:48

Взяла розгін від Дюка: Регіна Тодоренко зібралася в Одесу

13:47

Передача Україні винищувачів F-16: у Держдепі розкрили ймовірний сценарій

13:38

РФ передала Угорщині українських полонених, але Будапешт все приховав від УкраїниВідео

13:12

Бізнес і влада презентують результати першого національного дослідження в сфері ігрової залежності 22 червня реклама

13:11

Дорофєєва показала, як заціловує КацурінаВідео

13:09

Легко зачепити і образити: три найбільш добросердечних знака зодіакуВідео

13:02

Тимур Мірошниченко вперше показав, як виглядає його прийомний син

12:49

РФ треба "вирубити": як Україні захиститися від нової агресії Москви – експерт

Реклама
12:45

Рожеві хутра, шкіра, короткі ноги: Тіна Канделакі та її антистиль

12:22

Дві дієві поради для порятунку врожаю: як захистити помідори від фітофтори

12:21

Найдовший і небезпечний день в році: прикмети 21 червня і що не можна робитиВідео

12:20

Головоломка, яка збиває з пантелику: потрібно знайти число 67 за три секунди

11:59

Мрія кожного колекціонера: платівки часів СРСР, які коштують купу грошей

11:56

"РФ хоче здаватися божевільною": Кочетков оцінив, де Кремль готує ядерну провокацію

11:51

"Після Нового року перший злетить": Резніков озвучив плани щодо передачі F-16

11:48

Україна представить прозору систему звітності для проектів відновлення на URC 2023 - Кубраков

11:46

ЗСУ пішли вперед на півдні та зайняли нові рубежі на двох напрямках

11:33

Вперед, дівчинко: Дженніфер Лопес викликала фурор в сукні українського бренду

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти