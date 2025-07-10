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Податкова перевіряє надходження коштів на картки українців: кого змусять відкрити ФОП

Альона Вороніна
10 липня 2025, 11:11
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Після роз’яснень податкової лише за травень українці, які отримали відповідні листи, відкрили 391 ФОП.
Податкова перевіряє надходження коштів на картки українців: кого змусять відкрити ФОП
Податкова перевіряє надходження коштів на картки українців/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Податкова перевіряє платежі українців
  • У разі підозри на підприємницьку діяльність без зареєстрованого ФОП приходить попередження
  • Лише за травень 2025 року українці після отримання таких листів відкрили 391 ФОП

Державна податкова служба України розсилає українцям листи із проханням пояснити джерело доходу. Такі листи приходять людям, надходження коштів на картки яких викликало підозру.

Після роз’яснень лише за травень 2025 року з тих, хто отримав такі листи, ФОП відкрила 391 особа. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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"Завдяки роз’ясненням податкової у травні майже 400 українців зареєстрували ФОП і тим самим вивели свою діяльність з тіні. Загалом листи від ДПС отримали 3 тисячі платників податків з проханням пояснити походження коштів. Мета повідомлень – роз’яснювальна", – зазначають у ДПС.

У відомстві зазначили, що за результатами відпрацювання лише у семи випадках було складено адміністративні протоколи, які направлені до суду.

За березень-квітень поточного року понад 11 тисяч людей отримали 256,6 тис. грошових переказів. Загальна сума цих переказів становить понад 498,2 млн грн. Зазначається, що ДПС отримала таку інформацію з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

"Наприклад, одна з осіб у квітні отримала 111 платежів на суму понад 644,8 тисячі гривень, інша – 1065 платежів на суму понад 375,7 тисячі гривень. Наразі ДПС готує ще 700 листів тим платникам, де є ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації", – додали у відомстві.

Більшість платників отримали невелику кількість переказів на незначні суми, тому таку інформацію накопичують, щоб аналізувати її у подальшому.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року податківці отримують із Системи обліку даних РРО (реєстраторів розрахункових операцій) інформацію про:

  • громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари,
  • фізичних осіб-підприємців, котрі також отримують кошти на свої рахунки, але при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.

Перевірка платежів українців податковою – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українців чекають нові правила щодо продажу товарів на OLX чи Rozetka. Наприкінці квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

Також раніше повідомлялося, що українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на банківські картки. Через проблеми з наповненням державного бюджету пересічних українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на банківські картки та з продажу вживаних речей.

Нагадаємо, у ВР сказали, чи чекає на українців податок на продаж особистих речей. Обговорення законопроєкту все ще триває – проходять консультації, збираються пропозиції.

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Про джерело: Державна податкова служба України

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
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