Мінус 17% за тиждень: в Україні різко обвалились ціни на популярний овоч

Коротко:
- Вартість тепличних огірків знижується
- Вони вже на 17% дешевше, ніж минулого тижня
Ціни на тепличні огірки в Україні стрімко падають. Це пов’язано із збільшенням пропозиції на ринку, яка змушує виробників переглядати вартість продукції у бік зниження практично щодня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що тиск на ціни в даному сегменті чинить ще й те, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.
"Як наслідок, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої починає погіршуватися", - йдеться в повідомленні.
Аналітики зауважили, що на сьогоднішній день тепличні комбінати вже готові відвантажувати огірки по 40–65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
"Чергове зниження у сегменті тепличного огірка, виробники пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції даної продукції з літніх теплиць, яка на сьогоднішній день надходить у продаж по 25–35 грн/кг ($0,60–0,84/кг)", - додали в EastFruit.
Водночас, за словами аналітиків, на сьогоднішній день тепличні комбінати в Україні пропонують огірок до продажу в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці травня 2024 року.
Однак, багато учасників ринку поки не виключають можливості подальшого зниження цін у даному сегменті.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні значно зросли ціни на свинину. Супермаркети торгують м'ясом у середньому за ціною 330,25 грн/кг. Це на 30 грн дорожче, ніж було у квітні.
Ціни на курятину в Україні також продовжують рости. Лише за місяць цей продукт подорожчав на 24,73 грн.
Водночас, в Україні знижуються ціни на ранню білокачанну капусту. Вартість овоча падає через сезонне збільшення пропозиції та низький попит.
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