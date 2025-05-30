Мінус 17% за тиждень: в Україні різко обвалились ціни на популярний овоч

Аналітики не виключають, що ціни на овоч продовжать падати.

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Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Вартість тепличних огірків знижується

Вони вже на 17% дешевше, ніж минулого тижня

Ціни на тепличні огірки в Україні стрімко падають. Це пов’язано із збільшенням пропозиції на ринку, яка змушує виробників переглядати вартість продукції у бік зниження практично щодня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що тиск на ціни в даному сегменті чинить ще й те, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

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"Як наслідок, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої починає погіршуватися", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що на сьогоднішній день тепличні комбінати вже готові відвантажувати огірки по 40–65 грн/кг ($0,96-1,56/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Чергове зниження у сегменті тепличного огірка, виробники пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції даної продукції з літніх теплиць, яка на сьогоднішній день надходить у продаж по 25–35 грн/кг ($0,60–0,84/кг)", - додали в EastFruit.

Водночас, за словами аналітиків, на сьогоднішній день тепличні комбінати в Україні пропонують огірок до продажу в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці травня 2024 року.

Однак, багато учасників ринку поки не виключають можливості подальшого зниження цін у даному сегменті.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні значно зросли ціни на свинину. Супермаркети торгують м'ясом у середньому за ціною 330,25 грн/кг. Це на 30 грн дорожче, ніж було у квітні.

Ціни на курятину в Україні також продовжують рости. Лише за місяць цей продукт подорожчав на 24,73 грн.

Водночас, в Україні знижуються ціни на ранню білокачанну капусту. Вартість овоча падає через сезонне збільшення пропозиції та низький попит.

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