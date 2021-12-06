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Курс долара злетить: українцям пояснили, до чого готуватися

6 грудня 2021, 13:17

Андрій Шевчишин назвав фактори "крутого піке" гривні.

долар
Експерт спрогнозував подорожчання долара / Reuters

Напруга на валютному ринку зростає. Причиною є поява у світових ЗМІ все більшого числа подробиць про можливий план вторгнення РФ в Україну, що підвищує "градус страху у інвесторів", розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він не виключив, що на настрої серйозно вплинуть результати переговорів президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Серед інших факторів він виділив збереження складнощів в енергетичному секторі через похолодання. Ринок чекає активізації імпорту енергоносіїв, що посилить попит на валюту, пише Ubr.ua.

Що грає на зниження гривні

Аналітик каже, що ще одним фактором погіршення ділових настроїв та інвестиційної активності є посилення конфронтації влади з великим бізнесом.

"До цього додамо майбутній позов інвесторів Китаю на $4,5 млрд з продажу заводу Мотор Січ", – нагадав експерт.

За словами Шевчишина," загальний песимізм " на ринку підігріває падіння світових фінансових ринків. Він також очікує посилення політики НБУ через підвищення облікової ставки мінімальним кроком.

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Круте піке гривні: до чого готуватися

В цілому гривня, в тому числі з огляду на новинний фон, найближчим часом може ще дещо ослабнути по відношенню до долара, змістившись в діапазон 27,4-27,5 грн/$.

"Стежимо за НБУ, який може вийти з валютними інтервенціями для стримування руху", – додав Шевчишин.

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Курс долара-прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

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