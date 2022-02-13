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"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити

13 лютого 2022, 08:44

Борг перед банком був повністю погашений, говорить незадоволений клієнт.

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ПриватБанк приписує клієнтам неіснуючі кредити / УНІАН

ПриватБанк звинуватили в нарахуванні неіснуючого боргу за кредитом, хоч він і був погашений клієнтом банку.

На порталі Мінфін чоловік зазначив, що картку з кредитним лімітом він відкрив у 2017 році.

"Успішно користувався до 2019 року, потім проблеми зі здоров'ям примусили взяти паузу з роботою. Доходів не було довго, мене утримували батьки. Платити по карті обов'язкові платежі не мали можливості. Потім був суд, через приватного виконавця з мене стягнули всю суму, яку постановив у рішенні суд", - розповів клієнт банку.

За його словами, його "борг" сплив через три роки.

"Після реабілітації вже у 2022 році беру звіт в УБКІ і виявив, що за мною тягнеться ще понад 4 тисяч гривень. З них щось близько 600 грн. "тіла" та інші відсотки. Зв'язався з техпідтримкою, але вони гинуть свою лінію - у вас борг. ПриватБанку плювати на рішення суду і здоровий глузд. І цим самим ще тягнуть на дно мене перед іншими банками", - поділився незадоволений клієнт.

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Співробітники ПриватБанку у відповіді на скаргу відзначили, що фахівці перевірять інформацію з даного питання і зв'яжуться за результатом.

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Відгук про ПриватБанк/ minfin.com.ua

Раніше ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, зажадавши ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на покупку авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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Автор: Сергій Кущ
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Приватбанк кредиты
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