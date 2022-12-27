Нова пошта підняла тарифи: скільки потрібно платити з 1 січня

Нова пошта скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, і тепер вона буде безкоштовною.

Тарифи Нова пошта / Нова пошта, pixabay

З 1 січня 2023 року один з найбільших операторів поштового зв'язку Нова пошта істотно піднімає тарифи на доставку.

Як зазначає пресслужба компанії, вартість доставки у відділення і Поштомат тепер буде розраховуватися однаково.

Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг - 50 грн (зараз 40 гривень)

до 10 кг - 80 грн (зараз 60 гривень)

до 30 кг - 120 грн (зараз 80 гривень)

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг - 70 грн (зараз 60 гривень)

до 10 кг - 100 грн (зараз 80 гривень)

до 30 кг - 140 грн (зараз 120 гривень)

Доплата за доставку/паркан кур'єром:

для відправок до 30 кг +35 грн до тарифу.

за кожні 100 кг для відправок понад 30 кг +100 грн до тарифу.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.

Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.

Нагадаємо, раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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