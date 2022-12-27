Нова пошта підняла тарифи: скільки потрібно платити з 1 січня

З 1 січня 2023 року один з найбільших операторів поштового зв'язку Нова пошта істотно піднімає тарифи на доставку.
Як зазначає пресслужба компанії, вартість доставки у відділення і Поштомат тепер буде розраховуватися однаково.
Посилки між відділеннями та поштоматами по місту:
- до 2 кг - 50 грн (зараз 40 гривень)
- до 10 кг - 80 грн (зараз 60 гривень)
- до 30 кг - 120 грн (зараз 80 гривень)
Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:
- до 2 кг - 70 грн (зараз 60 гривень)
- до 10 кг - 100 грн (зараз 80 гривень)
- до 30 кг - 140 грн (зараз 120 гривень)
Доплата за доставку/паркан кур'єром:
- для відправок до 30 кг +35 грн до тарифу.
- за кожні 100 кг для відправок понад 30 кг +100 грн до тарифу.
Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.
Також компанія скасувала плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 гривень.
Нагадаємо, раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.
Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.
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