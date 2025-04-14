Які 25 копійок 1992 року коштують дорого і чим вони відрізняються: подробиці

Які монети коштують дорого і чим вони відрізняються.

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Які 25 копійок шукають колекціонери / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як виглядає рідкісна монета

Які ще копійки можуть принести прибуток

Серед монет номіналом 25 копійок, випущених у 1992 році, є рідкісні екземпляри, за які нумізмати готові викласти чималі суми. Залежно від різновиду, їх вартість може сягати кількох тисяч гривень.

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За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", за монету 25 копійок 1992 року різновиду 3ГАм колекціонери готові заплатити до 20 000 грн.

Визначити цей різновид можна за кількома характеристиками

25 копійок / Фото: "Монети-ягідки"

Товстим середнім зубом тризуба

Відсутністю черешків у гронах №4 і №8.

Ще один цінний екземпляр — монета різновиду 5.1Даг. Її вартість становить приблизно 5000–7000 грн.

Особливості цієї монети

25 копійок / Фото: "Монети-ягідки"

Округлий та товстий середній зуб тризуба, нижній хвостик літери "Ї", що торкається літери "Н"

Гроно №2 у формі тупокутного трикутника, а також гладкий гурт без насічок.

Високий попит є й на монети інших номіналів

Наприклад, 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можуть коштувати від 4 000 до 11 000 грн. А за 10 копійок 2001 року можна отримати понад 1 000 грн — через обмежений тираж усього в 5 000 екземплярів.

Фахівці додають: такі монети досі трапляються в обігу, але пошкоджені зразки коштуватимуть значно дешевше.

Інші економічні новини України

Як писав Главред, НБУ підвищив курс долара США на середу, 9 квітня. Після досягнення мінімального значення з вересня 2024 року, американська валюта почала зростати. Офіційний курс долара на 9 квітня встановили на рівні 41,17 грн/дол., що означає ослаблення гривні на 9 копійок порівняно з попереднім днем.

Крім того повідомлялося про те, що США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

Нагадаємо, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що динаміка ринку до 13 квітня залишиться незмінною, адже поки немає економічних причин для стрімких змін на валютному ринку. За його словами, курс долара коливатиметься в межах 41,4 - 41,8 гривні долар на міжбанку і 41,4 - 41,8 гривні за долар на готівковому ринку.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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