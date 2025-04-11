Доплата до пенсії в розмірі до 3250 гривень: кому розраховувати на виплати

Додаткові виплати призначені тільки для тих, хто відповідає певним критеріям.

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Пенсіонерам розповіли про можливість отримання доплат / Колаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

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Виплати призначені тільки для тих, хто відповідає певним критеріям

На допомогу можуть розраховувати пенсіонери з кількох областей

У 2025 році для окремих категорій українських пенсіонерів із найбільш вразливих верств передбачено додаткові виплати фінансової допомоги, яку здійснює Міністерство соціальної політики разом з ООН.

Додаткові виплати покладені тільки для тих, хто відповідає певним критеріям. Невідповідність хоча б одному з критеріїв позбавляє можливості претендувати на допомогу, йдеться в матеріалі видання На пенсії.

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Хто може отримати допомогу:

ті, хто проживає в зонах бойових дій;

ті, хто отримує пенсію від держави менше 3250 гривень на місяць;

ті, хто не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;

люди з інвалідністю (з дитинства) і діти з інвалідністю.

На допомогу можуть розраховувати пенсіонери з таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Херсонській;

Чернігівській;

Сумської;

Харківській.

/ Главред - інфографіка

Уточнюється, що розмір грошової допомоги становитиме різницю між пенсією, одержуваною фактично, і сумою в розмірі 3 250 гривень.

Наприклад, якщо пенсія дорівнює 3 100 гривень, то вираховується різниця і сума допомоги становитиме 150 гривень.

Також зазначається, що гроші нараховуватимуть на банківський рахунок, але їх можна отримати і на Укрпошті. Програма допомоги діє до середини 2025 року.

"Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, згідно з інформацією, наявною в державних реєстрах", - уточнили в Міністерстві соціальної політики.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

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