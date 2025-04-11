Доплата до пенсії в розмірі до 3250 гривень: кому розраховувати на виплати

Важливо:
- Виплати призначені тільки для тих, хто відповідає певним критеріям
- На допомогу можуть розраховувати пенсіонери з кількох областей
У 2025 році для окремих категорій українських пенсіонерів із найбільш вразливих верств передбачено додаткові виплати фінансової допомоги, яку здійснює Міністерство соціальної політики разом з ООН.
Додаткові виплати покладені тільки для тих, хто відповідає певним критеріям. Невідповідність хоча б одному з критеріїв позбавляє можливості претендувати на допомогу, йдеться в матеріалі видання На пенсії.
Хто може отримати допомогу:
- ті, хто проживає в зонах бойових дій;
- ті, хто отримує пенсію від держави менше 3250 гривень на місяць;
- ті, хто не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
- люди з інвалідністю (з дитинства) і діти з інвалідністю.
На допомогу можуть розраховувати пенсіонери з таких областей:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Херсонській;
- Чернігівській;
- Сумської;
- Харківській.
Уточнюється, що розмір грошової допомоги становитиме різницю між пенсією, одержуваною фактично, і сумою в розмірі 3 250 гривень.
Наприклад, якщо пенсія дорівнює 3 100 гривень, то вираховується різниця і сума допомоги становитиме 150 гривень.
Також зазначається, що гроші нараховуватимуть на банківський рахунок, але їх можна отримати і на Укрпошті. Програма допомоги діє до середини 2025 року.
"Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, згідно з інформацією, наявною в державних реєстрах", - уточнили в Міністерстві соціальної політики.
Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.
Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.
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