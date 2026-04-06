Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

Інна Ковенько
6 квітня 2026, 15:59
НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 7 квітня.
Курс валют в Україні на 7 квітня / Колаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 7 квітня
  • Наскільки зміцнив свої позиції євро
  • Який курс злотого втановлено на 7 квітня

На вівторок, 7 квітня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар стрімко подешевшав, а євро дещо посилив свої позиції. Злотий теж показує незначний ріст відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 7 квітня

На вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,58 гривні за долар. Американська валюта послабила свої позиції відносно гривні на 7 копійок порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 7 квітня

Курс євро продемонстрував ріст. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,32 гривні за один євро, що на 1 копійку більше, ніж у вівторок, 6 квітня.

Курс злотого на 7 квітня

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 7 квітня на порівняно з 6 квітня на 1 копійку - до 11,79 гривні.

Курс валют - останні новини України

Главред раніше повідомляв, що за оцінкою незалежного експерта, кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, у квітні курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн, а ключовим чинником залишатиметься розвиток ситуації на Близькому Сході.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

