Долар штурмує нову висоту: валютний курс йде "на зліт"

/ Reuters

В Україні Національним банком на вівторок, 7 грудня, встановлено офіційний курс гривні до долару на рівні 27,38 грн/дол.

У порівнянні з попереднім днем гривня ослабла на 8 копійок, йдеться в інформації, опублікованій на сайті регулятор.

Разом з тим офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,91 грн/євро. У свою чергу гривня ослабла на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Що відбувається на міжбанку

Відзначимо, що на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,32/27,34 грн/дол., до євро - на рівні 30,87/30,89 грн / євро.

Який курс в обмінниках

Звернемо увагу, що курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 7 грудня, ослаб на 2 копійки – до 27,43 грн/дол.

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Курс гривні до євро залишився на рівні показника попереднього дня – 31,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,20 грн за долар, євро – 30,65 грн за євро.

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Курс долара - прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

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