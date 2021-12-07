Долар штурмує нову висоту: валютний курс йде "на зліт"

У порівнянні з попереднім днем гривня ослабла по відношенню до долара на 8 копійок.
В Україні Національним банком на вівторок, 7 грудня, встановлено офіційний курс гривні до долару на рівні 27,38 грн/дол.
У порівнянні з попереднім днем гривня ослабла на 8 копійок, йдеться в інформації, опублікованій на сайті регулятор.
Разом з тим офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,91 грн/євро. У свою чергу гривня ослабла на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.
Що відбувається на міжбанку
Відзначимо, що на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,32/27,34 грн/дол., до євро - на рівні 30,87/30,89 грн / євро.
Який курс в обмінниках
Звернемо увагу, що курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 7 грудня, ослаб на 2 копійки – до 27,43 грн/дол.
Курс гривні до євро залишився на рівні показника попереднього дня – 31,00 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,20 грн за долар, євро – 30,65 грн за євро.
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Курс долара - прогнози
Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.
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