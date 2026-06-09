Долар різко злетів: що відбувається з курсом у банках і обмінниках 9 червня

Долар різко подорожчав, тоді як євро, навпаки, демонструє невелике здешевлення.

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Курс валют у банках і обмінниках 9 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

Долар у банках зріс до 44,90 грн/долар

Євро знизилося до рівня 51,85 грн/євро

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Курс долара в Україні у вівторок, 9 червня, продовжив рух угору, тоді як євро демонструє легке зниження. Дані банків та обмінників свідчать про помітну різницю між готівковим та безготівковим сегментами. По це пише сайт Мінфін.

Як змінився курс долара в банках

Середній курс продажу долара в українських банках сьогодні піднявся одразу на 31 копійку - до 44,90 грн/дол. Купівля американської валюти становить 44,35 грн/дол.

Таке зростання відображає підвищений попит на готівкову валюту та коливання на міжбанку.

Що відбувається з євро

Євро, навпаки, демонструє невелике здешевлення. Середній курс продажу опустився на 5 копійок - до 51,85 грн/євро, а купівля становить 51,10 грн/євро.

Скільки коштує валюта в обмінниках

У мережах обмінників ситуація наступна:

Долар у середньому продають по 44,55 грн, купують - по 44,40 грн.

Євро тримається на рівні 51,85 грн/євро, а курс продажу становить 51,65 грн/євро.

Обмінники традиційно реагують на ринкові зміни швидше, тому різниця між купівлею та продажем тут менша, ніж у банках.

Курс валют на 9 червня / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий говорив, що перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу.

За його прогнозом, очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

"Громадянам варто готуватися радше до звичайних щоденних змін курсу, ніж до його стрімкого перегляду", - наголосив він.

Курс валют - останні новини

Як писав раніше Главред, на вівторок, 9 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар різко пішов угору, встановивши новий історичний максимум. Євро ж дещо подешевшав. Злотий також показує спад відносно української валюти.

Раніше повідомлялося, що перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу. Попри воєнні та енергетичні ризики, гривня має достатню підтримку. Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий у коментарі Главреду.

Банкір раніше говорив, що у червні валютний ринок України збережеться відносно стабільним, незважаючи на воєнні ризики. Очікувані коливання долара будуть у межах 43,8-44,8 грн/долар.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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