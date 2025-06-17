Долар різко полетів вниз, євро залишається вище 48 грн: новий курс валют

Курс євро хоч і знизився, але залишається вище психологічної позначки в 48 гривень.

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Курс євро тримається вище рівня 48 гривень / Колаж: Главред, фото: freepik.com

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Яким буде курс долара 18 червня

Скільки коштуватиме євро

Національний банк України знизив офіційний курс долара США на середу, 18 червня. Водночас євро утримується на рівні вище 48 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на рівні 41,5255 гривень за 1 долар США, що на 0,0051 грн менше, ніж попереднього дня.

відео дня

Водночас курс євро на 18 червня становить 48,0159 грн за євро, що також означає зниження – на 0,0516 грн. Попри це, євровалюта залишається вище психологічної позначки у 48 гривень.

На міжбанківському валютному ринку також зафіксовано зниження курсу: долар подешевшав на 4 копійки. Торги проходять у діапазоні 41,54–41,57 грн/дол. (купівля–продаж).

Натомість на готівковому ринку динаміка інша. Станом на ранок 18 червня:

Курс долара зріс на 10 копійок і склав 41,75 грн;

Курс євро піднявся на 15 копійок — до 48,40 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Нацбанк встановив офіційний курс долара на 17 червня на рівні 41,53 грн — гривня втратила 8 копійок. Курс євро зріс до 48,07 грн, що на 38 копійок більше, ніж напередодні.

Ситуація на валютному ринку України залишається нестабільною. Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що до 10 червня долар у банках коштуватиме 41,05–41,90 грн, а в обмінниках — 41,10–41,80 грн.

Крім цього, аналітик Андрій Шевчишин радить купувати долар, поки його курс нижчий за 42 грн, але застерігає від інвестицій у євро. Економіст Андрій Забловський зазначає, що найвигіднішим зараз є банківське золото (дохідність — понад 60% за рік), однак воно доступне не всім.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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