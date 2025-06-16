Що вигідніше - купувати чи продавати долари зараз: остаточна відповідь експерта

Аналітики все ж не рекомендують зараз проводити операції з доларами.

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Яка валюта принесе більше грошей / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Чи варто купувати долари в червні

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Валютний ринок продовжує штормити. Євро все ще дорожчає, а долар, то підіймається, то падає. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі ТСН зазначив, що українці в нинішніх умовах намагаються заробляти на традиційних фінансових інструментах.

За словами експерта, зараз можна купувати долари, поки валюта коштує менше, ніж 42 грн/долар, а ось євро як інвестиція таїть ризики.

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При цьому голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський розповів, що найбільший дохід зараз може принести банківське золото.

"Прибутковість його за рік уже перевищила 60%. Але цей фінансовий інструмент доступний далеко не кожному. Бо економічно доцільно купувати зливки вагою не менше 10 грамів, ціна яких — понад 45 тис. грн за зливок. Причому за правилом: „купив і забув". Тому для широкого загалу залишається актуальним інвестиційний портфель з валюти і валютних депозитів, гривневих депозитів і облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - розповів Забловський.

Щодо продажу валюти, то наразі краще утриматися від операцій з доларом, тоді як євро, придбане раніше за вигіднішим курсом, можна розглядати для продажу, переконують експерти.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, НБУ знизив курс долара та євро до гривні на понеділок, 16 червня. Після історичного максимуму євро знову опустився нижче позначки у 48 гривень. Курс американської валюти знизився до 41,4466 гривень за долар, що на 4 копійки менше порівняно з попереднім показником.

Тим часом банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що валютний ринок з 16 по 22 червня не штормитиме, а курс американського долара не стрибне до нових вершин.

Нещодавно Главред розповідав, як не "прогоріти" на валютних курсах, коли купуєте долари чи євро. Для отримання прибутку від обміну валют необхідно уважно аналізувати ринок та вчасно приймати рішення.

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Хто такий Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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