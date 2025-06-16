Євро різко подорожчав: в Україні переписали ціни на валюту

Євро зміцнює свої позиції щодо гривні.

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Курс валют на 17 червня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Яким буде курс долара 17 травня

Скільки коштуватиме європейська валюта

Національний банк України встановив на вівторок, 17 червня, офіційний курс долара. Гривня продовжує втрачати свої позиції відносно американської валюти. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,53 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

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Гривня також втрачає свої позиції щодо європейської валюти. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 48,07 грн за один євро, тобто гривня втратила 38 копійок.

Курс валют на 17 червня / фото: bank.gov.ua

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,57/41,60 грн/дол., а євро - 48,11/48,14 грн/євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - новини за темою

Як писав Главред, Національний банк України знизив курс долара та євро до гривні на понеділок, 16 червня. Після історичного максимуму євро знову опустився нижче позначки у 48 гривень. Курс американської валюти знизився до 41,4466 гривень за долар, що на 4 копійки менше порівняно з попереднім показником.

Тим часом банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що валютний ринок з 16 по 22 червня не штормитиме, а курс американського долара не стрибне до нових вершин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як не "прогоріти" на валютних курсах, коли купуєте долари чи євро. Для отримання прибутку від обміну валют необхідно уважно аналізувати ринок та вчасно приймати рішення.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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