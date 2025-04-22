Долар різко підскочив, євро обвалився після рекордного злету: новий курс валют

Щодо євро, гривня покращила свої позиції, свідчать дані НБУ.

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Долар знову дорожчає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 23 квітня

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Скільки коштує валюта на готівковому ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на середу, 23 квітня. Водночас євро відійшов від історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на 23 квітня встановили на рівні 41,52 грн/дол. Це означає, що гривня послабилася на 14 копійок порівняно з попереднім показником (41,38 грн/дол).

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Щодо європейської валюти, гривня зміцнилася. Офіційний курс євро на середу було встановлено на рівні 47,71 грн/євро, що на 6 копійок нижче, ніж попередній курс (47,77 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара на 16:00 склали 41,58-41,61 грн/дол. Для євро на міжбанку котирування встановилися на рівні 47,75-47,77 грн/євро.

На готівковому ринку курс долара також піднявся на 5 копійок до 41,55 гривень, а євро зріс до 47,95 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, на 22 квітня 2025 року НБУ знизив офіційний курс долара до 41,38 грн/дол. Водночас курс євро зріс до нового історичного максимуму — 47,77 грн/євро.

Також, згідно з прогнозами банкіра Тараса Лєсового, після Великодніх свят ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною. Очікується, що значних коливань курсу не буде.

Як повідомляв Главред, експерти з ICU стверджують, що Нацбанк не планує тривалого ослаблення гривні і курс долара до кінця 2025 року не перевищить 43,5 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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