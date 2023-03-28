Долар перевалить за 40: з'явився новий прогноз ICU до кінця року

За прогнозом економістів, НБУ зможе утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів.

Яким буде курс долара до кінця року / УНІАН

Курс долара в Україні до кінця 2023 року становитиме 40,2 грн/долар, а зростання ВВП - 2%.

Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і в цьому році очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки поліпшенню ситуації в сфері безпеки і логістики, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії ICU

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Що стосується курсу долара, то, за прогнозом економістів, НБУ зможе утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів. В кінці року, швидше за все, курс незначно послаблять, щоб знизити зовнішні дисбаланси економіки.

Також в прогнозі говориться, що дефіцит бюджету, ймовірно, залишиться на рівні близько 28% ВВП. Зовнішнє фінансування буде єдиним джерелом для його покриття.

"Україна близька до старту нової програми співпраці з МВФ. Це означає не тільки наявність вимог до фіскальної, монетарної, енергетичної політики, а й певну додаткову гнучкість в частині фінансування бюджету в разі появи непередбачених обставин", - йдеться в повідомленні.

Курс долара в Україні

До того експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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