НКРЕКП змінила правила відключення світла за борги з 1 жовтня

Боржники із заборгованістю до 1664 грн не компенсуватимуть операторам роботи, а ціну знеструмлення обмежили сумами від 170 до 1020 грн

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Відключення світла за борги, електролічильник / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/Dave Pape, wikimedia.org/Asurnipal

Що змінилося:

Борг до 1664 грн не тягне оплати робіт для споживача

Ціну робіт обмежили сумою від 170 до 1020 грн

Про відключення мають попередити за 10 робочих днів

З 1 жовтня в Україні діє новий механізм визначення вартості відключення світла за борги та повторного підключення. Побутові споживачі, чия заборгованість на момент попередження була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб, більше не відшкодовуватимуть ці витрати операторам, повідомляє НКРЕКП.

Регулятор змінив Правила роздрібного ринку електричної енергії постановою від 24 вересня. Більшість положень документа набрали чинності 26 вересня, а нові правила розрахунку вартості робіт оператори систем розподілу застосовують з 1 жовтня.

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Який борг за світло не тягне за собою оплати відключення

Наразі поріг становить 1664 грн. Гарантія діє й тоді, коли оператор уточнює обсяги спожитої електроенергії вже після відключення: якщо за фактичними показами лічильника борг виявиться меншим за поріг, платити споживачу не доведеться.

У регуляторі окремо пояснили, хто в такому разі несе витрати.

"У такому разі витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Не платитимуть за роботи й ті, кого знеструмили з порушенням установленої процедури. У такому разі споживач не компенсує ні відключення, ні подальше відновлення електропостачання.

Скільки коштує відключення і підключення світла

Оператор має обрати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт, якщо це технічно можливо і є доступ до обладнання. Орієнтовна середня гранична вартість однієї послуги без ПДВ становить 170 грн за дистанційне відключення чи підключення, 510 грн - за роботи на лічильнику або автоматичному вимикачі та 1020 грн - на опорі ЛЕП напругою до 1 кВ, пише Економічна правда.

Відключення й підключення на рівні лічильника разом обійдуться орієнтовно в 1020 грн. Раніше в окремих операторів такі роботи могли коштувати близько 5000 грн.

Регулятор також заборонив нав'язувати споживачам супутні послуги на кшталт технічної перевірки чи пломбування, якщо вони не є обов'язковою частиною процедури.

"Оператор системи не може вимагати від споживача окремо замовляти та оплачувати додаткові послуги", - наголошують у НКРЕКП.

Перелік послуг і їхню вартість оператори зобов'язані оприлюднювати на своїх офіційних сайтах.

Коли мають попередити про відключення і повернути світло

Попередження про можливе відключення за борг споживач має отримати не пізніше ніж за 10 робочих днів. Після робіт оператор складає акт, де зазначає дату й час, спосіб відключення, EIC-код і покази лічильника, якщо їх вдалося зафіксувати.

Якщо споживача немає на місці, примірник акта надсилають йому протягом трьох робочих днів. Відновити електропостачання після усунення причин відключення оператор має протягом трьох робочих днів у містах і п'яти - у сільській місцевості.

Тарифи на світло і відключення - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд зберіг тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт·год до 30 квітня 2027 року. Пільгова ціна 2,64 грн залишиться для будинків з електроопаленням.

Також через наслідки атак країни-агресора Росії на енергетичну інфраструктуру в частині регіонів 9 жовтня застосовували графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, повідомляли в Укренерго.

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Про джерело: НКРЕКП НКРЕКП - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Є незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

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