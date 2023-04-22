Додали більше 5 тисяч гривень: хто в Україні отримує найбільшу пенсію

Звичайний пенсіонер в Україні не може отримувати більше 20,9 тисяч грн.

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Хто в Україні отримує найбільшу пенсію / УНІАН

В Україні за рік найбільші надбавки до пенсій отримали судді. Вони отримали доплату в розмірі 5,3 тисячі гривень.

Звичайний пенсіонер не може отримувати більше 20,9 тис. грн, а розмір виплати судді вже наближається до 100 тис. грн, пише Оглядач.

Середня пенсія в Україні за рік (з квітня 2022-го до квітня 2023-го) зросла з 4370 до 5238 грн. Нижче прожиткового мінімуму пенсію отримують 69 тис.українців. Це ті пенсіонери, які не мають достатньої кількості стажу для повної виплати. В середньому вони отримують всього 1240 грн (рік тому було 1132 грн).

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Пенсію за вислугою років, на яку мають право пільгові категорії (це ті українці, які працювали у шкідливих для здоров'я умовах) отримують 567 тис.осіб. Зараз їх середня пенсія становить 9173 грн, а рік тому було 7240 грн.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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