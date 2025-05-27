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Ціни на А-95 здіймаються вгору: де в Україні найдорожчий і найдешевший бензин

Руслана Заклінська
27 травня 2025, 18:57
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Бензин А-95 в Україні подорожчав протягом вихідних.
Ціни на А-95 здіймаються вгору: де в Україні найдорожчий і найдешевший бензин
Бензин А-95 в Україні подорожчав / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка вартість бензину А-95
  • Наскільки подорожчало пальне
  • Чи очікувати на зниження цін

Протягом вихідних вартість бензину А-95 на українських автозаправках зросла, хоча й незначно. У понеділок, 26 травня, середня ціна літра цього пального підвищилася на 2 копійки, порівняно з п'ятницею, і становила 54,49 грн. Про це пише delo.ua.

Попри загальне подорожчання, експерти не прогнозують суттєвих змін вартості бензину в найближчі дні. За їхніми словами, основним стримувальним чинником виступає зниження попиту на пальне: в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, споживання бензину зменшилось приблизно на 15%.

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"Якби не було падіння споживання пального, можна було б очікувати, що мережі знизять ціни. А так є всі підстави вважати, що мережі будуть намагатися розширити маржинальність, щоб перекрити падіння продажу", - йдеться в матеріалі.

Деякі незалежні та невеликі мережі заправок можуть дещо знизити вартість бензину, однак суттєвого впливу на середню ринкову ціну це не матиме. У великих мережах цінова політика наразі залишається стабільною.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Згідно з оновленими даними Консалтингової групи "А-95", 26 травня бензин А-95 продають по 48,95-57,99 грн/л.

Найдорожчі мережі:

  • WOG, ОККО, Рур груп — 57,99 грн/л;
  • Shell — 57,95 грн/л.

Найдешевші мережі:

  • Авантаж 7 — 48,95 грн/л;
  • Укр-Петроль — 49,50 грн/л.

Таким чином, розрив у вартості бензину між преміальними та бюджетними мережами сягнув майже 9 гривень за літр.

Ціни на А-95 здіймаються вгору: де в Україні найдорожчий і найдешевший бензин
Ціни на бензин / Фото: скріншот minfin.com.ua

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Як повідомляв Главред, економіст Олег Пендзин пояснив, що зниження цін на нафту у світі відображається на українських цінах на бензин приблизно через 20 днів. Оскільки Україна купує імпортне паливо з Європи, його вартість напряму залежить від світових котирувань.

Також Україна частково відновила власне виробництво пального та налагодила постачання з-за кордону, зокрема бензину з біоспиртом. Це стабілізує ситуацію на ринку, і найближчим часом різких стрибків цін на АЗС не очікується, повідомив Станіслав Ігнатьєв.

Крім цього, в Україні зросли ціни на бензин А-95 — 7 травня середня вартість становить 54,65 грн/л, що на 2 копійки більше, ніж днем раніше. До кінця тижня можливе здешевлення на 1 грн/л, але ціни можуть зрости у разі подорожчання нафти.

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Що таке бензин?

Бензин - популярний вид палива, природна (вироблена з нафти) або штучно отримана суміш вуглеводнів різної будови, що киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C, повідомляє "Вікіпедія".

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