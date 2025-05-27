Ціни на А-95 здіймаються вгору: де в Україні найдорожчий і найдешевший бензин

Ви дізнаєтеся:
- Яка вартість бензину А-95
- Наскільки подорожчало пальне
- Чи очікувати на зниження цін
Протягом вихідних вартість бензину А-95 на українських автозаправках зросла, хоча й незначно. У понеділок, 26 травня, середня ціна літра цього пального підвищилася на 2 копійки, порівняно з п'ятницею, і становила 54,49 грн. Про це пише delo.ua.
Попри загальне подорожчання, експерти не прогнозують суттєвих змін вартості бензину в найближчі дні. За їхніми словами, основним стримувальним чинником виступає зниження попиту на пальне: в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, споживання бензину зменшилось приблизно на 15%.
"Якби не було падіння споживання пального, можна було б очікувати, що мережі знизять ціни. А так є всі підстави вважати, що мережі будуть намагатися розширити маржинальність, щоб перекрити падіння продажу", - йдеться в матеріалі.
Деякі незалежні та невеликі мережі заправок можуть дещо знизити вартість бензину, однак суттєвого впливу на середню ринкову ціну це не матиме. У великих мережах цінова політика наразі залишається стабільною.
Згідно з оновленими даними Консалтингової групи "А-95", 26 травня бензин А-95 продають по 48,95-57,99 грн/л.
Найдорожчі мережі:
- WOG, ОККО, Рур груп — 57,99 грн/л;
- Shell — 57,95 грн/л.
Найдешевші мережі:
- Авантаж 7 — 48,95 грн/л;
- Укр-Петроль — 49,50 грн/л.
Таким чином, розрив у вартості бензину між преміальними та бюджетними мережами сягнув майже 9 гривень за літр.
Ціни на бензин - новини за темою
Як повідомляв Главред, економіст Олег Пендзин пояснив, що зниження цін на нафту у світі відображається на українських цінах на бензин приблизно через 20 днів. Оскільки Україна купує імпортне паливо з Європи, його вартість напряму залежить від світових котирувань.
Також Україна частково відновила власне виробництво пального та налагодила постачання з-за кордону, зокрема бензину з біоспиртом. Це стабілізує ситуацію на ринку, і найближчим часом різких стрибків цін на АЗС не очікується, повідомив Станіслав Ігнатьєв.
Крім цього, в Україні зросли ціни на бензин А-95 — 7 травня середня вартість становить 54,65 грн/л, що на 2 копійки більше, ніж днем раніше. До кінця тижня можливе здешевлення на 1 грн/л, але ціни можуть зрости у разі подорожчання нафти.
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Що таке бензин?
Бензин - популярний вид палива, природна (вироблена з нафти) або штучно отримана суміш вуглеводнів різної будови, що киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C, повідомляє "Вікіпедія".
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