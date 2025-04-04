Ціна летить у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Наразі помідори в Україні вже в середньому на 19% дешевші, ніж рік тому.

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В Україні вартість помідорів продовжує знижуватися / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чому ціни на помідори знизилися

Скільки коштує кілограм томатів

Впродовж тижня в Україні суттєво знизилися ціна на імпортні помідори. Попит на турецькі томати суттєво впав, тоді як їхня пропозиція значно збільшилась. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні постачальники продовжують далі знижувати ціни на помідори, щоб уникнути скупчення нереалізованої продукції на складах оптових компаній.

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За даними аналітиків, турецькі томати наразі продаються за ціною від 65 до 85 грн за кілограм ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики додають, що пропозиція овоча на ринку збільшується, а темпи збуту істотно сповільнилися.

Таким чином, станом на сьогодні, імпортні помідори в Україні реалізуються в середньому на 19% дешевше, ніж минулого року. На ринку прогнозують, що ціна наступного тижня продовжить падати.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, в Україні дешевшає морква, незважаючи на обмежену пропозицію на ринку. За словами аналітиків, здешевлення продукції спричинене тим, що знижується попит на цей овоч.

Крім того, останні кілька тижнів березня вартість бананів, яка до цього була відносно стабільною, почала доволі швидкими темпами зростати. Минулого тижня відбувся найбільший стрибок цін. Відомо, що у березні середня вартість за кілограм бананів становила 78,90 гривні, що на 13,20 гривні вище, ніж у лютому (65,70 гривні).

Також в Україні поступово дорожчає цукор. Аналітики Всеукраїнської аграрної ради прогнозують подальше зростання цін через вплив експорту та сезонних факторів.

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