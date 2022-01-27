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Ціни на бензин будуть захмарними: коли чекати подорожчання

27 січня 2022, 20:49

Валютний фактор може звести нанівець коригування цін на нафту.

авто, бензин
Ціни на бензин / pixabay

Подорожчання бензину викликане зростанням цін на нафть. Паливо здешевиться, тільки коли нафтопродукти впадуть в ціні.

За словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, на початку цього тижня, з 24 січня, ринок нафти змінив напрямок руху, і ціна на барель знизилася до 85 доларів.

"Якщо цей рівень збережеться, можна розраховувати на охолодження і внутрішнього ринку нафтопродуктів", - повідомив експерт, передає РБК-Україна.

Також він вважає, що валютний фактор може звести нанівець коригування цін на нафту.

"З початку року долар зміцнився на 1,3 гривні, що означає збільшення собівартості нафтопродуктів на 1 гривню/літр. Якщо долар продовжить зміцнення, це може компенсувати падіння нафтових котирувань і для споживача воно залишиться непоміченим", - стверджує він.

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Ціни на бензин у січні

Мережі АЗС України вже два рази різко підвищували вартість палива. Середня ціна бензину А-95 з початку року в роздріб зросла з 30,21 до 32,62 гривні/літр.

"Дизель" подорожчав в середньому з 29,40 до 31,92 гривні/літр.

Як повідомляв Главред, згідно з даними Державної служби статистики України, в 2021 році проїзд в громадському транспорті в Україні подорожчав на третину (на 32,8%). При цьому вартість однієї поїздки, в середньому, зросла з 5,5 грн до 7,3 грн.

Крім того, у лютому 2022 року через зростання цін на бензин, дизпаливо та автогаз в Україні можуть підскочити тарифи на проїзд.

У лютому ціни на бензин і дизпаливо можуть зрости до 40 гривень за літр, а автогазу – до 25 гривень за літр.

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