Ціни на овочі в Україні змінилися: що подорожчало і подешевшало

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштують в Україні популярні овочі
- Які ціни на яблука та полуницю
Ціни в Україні на популярні минулорічні овочі продовжують підвищуватися. Другий тиждень поспіль дорожчає буряк, причому ціни зростають, як на торішню продукцію, так і на буряк урожаю поточного року.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що торішній овоч подорожчав з 30-33 до 45-50 гривень за кілограм, а нинішнього року - з 50-55 до 55-60. При цьому в Україні почала дешевшати рання картопля - з 70-80 до 45-65 грн/кг, а ціни на торішню зросли з 18-25 до 23-25 грн/кг.
Водночас, незважаючи на сезонне виснаження запасів, виробники були змушені знижувати ціни на цибулю з 25-26 до 23-25 грн/кг. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавався томат. Ціни на цей популярний овоч підскочили з 55-90 до 60-110 грн/кг.
При цьому знизилася вартість кабачка з 63-73 до 30-65 грн/кг, редиски - з 25-30 до 22-25 грн/кг.
Ціни в сегменті зелені переважно зростали. Так, спаржа подорожчала з 350-450 до 250-350 грн\кг, а зелена цибуля - з 80-100 до 120-200 грн/кг.
На сьогоднішній день більшість українських садівників заявили про завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств, в результаті яблуко дорожчає з 32-50 до 33-70 грн/кг. Водночас стрімке зростання пропозиції полуниці призвело до обвалу цін з 215-245 до 120-170 гривень за кілограм.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на продукти, і ця тенденція продовжиться і в червні. Найбільше в перший місяць літа додаватимуть у ціні хлібобулочні вироби.
Нещодавно економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо в Україні і чи варто чекати зниження вартості цього продукту.
Як писав Главред, незважаючи на весняні заморозки, які скували Україну у квітні-травні, ціни на популярну ягоду стрімко знизилися. Полуниця подешевшала в середньому на 35%.
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