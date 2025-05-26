Ціна "тане на очах": в Україні дешевшає базовий продукт

Аналітик прогнозує, що різке зниження цін на молоко-сировину малоймовірне в короткостроковій перспективі.

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В Україні падають ціни на молоко / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На скільки подешевшало молоко

Чи буде падати ціна на продукт надалі

В Україні стабілізувались ціни на молоко. В середньому, продукт коштує 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому. Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Зокрема, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 16,12 грн/кг. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг.

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Вищий ґатунок в середньому коштує 15,93 грн/кг (-2 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,20 грн/кг.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,60 грн/кг і залишилася без змін відносно другої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 грн/кг, максимальна – 15,80 грн/кг.

Кухалейшвілі зазначає, що ціни на молоко майже не змінилися за останній місяць, бо в травні ситуація на ринку була стабільною. Молока було більше, ніж потрібно, і цього вистачало, щоб повністю задовольнити попит.

Аналітик додає, що українцям не варто сподіватися на різке зниження цін на молоко-сировину найближчим часом.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні продовжують зростати ціни на продукти, і ця тенденція продовжиться і в червні. Найбільше в перший місяць літа додаватимуть у ціні хлібобулочні вироби, вважає головна співробітниця наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

Нещодавно економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо в Україні і чи варто чекати зниження вартості цього продукту.

Ціни на овочі продовжують зростати, зокрема, суттєво дорожчає "борщовий набір". Гендиректор "Української аграрної конфедерації" Павло Коваль розповідав, що вартість картоплі досі залишається високою, в середньому, овоч коштує 30-35 грн за кілограм.

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Що таке Асоціація виробників молока? Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

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