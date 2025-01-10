У "Дії" до штрафів автофіксації додали фото та відео порушення

Сплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay або GooglePay.

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Штрафи з камер у "Дії" тепер із фото та відео / колаж: Главред, фото: УНІАН, ТК МВС

Ви дізнаєтеся:

Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями

Способи оплати штрафів

У застосунку "Дія" водії, які порушили правила дорожнього руху, отримуватимуть фото та відео фіксації їхнього порушення. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС) у Telegram.

У повідомленні йдеться про те, що раніше штрафи надходили тільки з текстовими деталями, із зазначенням порушення, часу і місця. Тепер у додаток додали ще фото і відео.

відео дня

Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay або GooglePay, повідомили в МВС.

Перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі "Дія", у "Кабінеті водія", застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР", зазначили у відомстві.

Що ще можна робити в "Дії":

Застосунок "Дія" спрощує чимало бюрократичних процесів, і переоформлення автомобіля - не виняток. Часто у водіїв виникає проблема, як переоформити машину з одного власника на іншого і не витратити при цьому багато часу. "Дія" - найкращий варіант у цій ситуації.

26 грудня на Єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили бронювання працівників. "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, а також перевіряє відповідність вимогам.

В Україні запроваджують нову картку, на яку надходитимуть виплати від держави - "Дія.Карта".

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Що таке "Дія"? "Дія " - це застосунок у якому всі необхідні документи в одному місці, у вашому смартфоні. Уже зараз у застосунку можна отримати такі послуги: оплата штрафів за порушення ПДР;

оплата боргів за виконавчими провадженнями;

можливість ділитися копіями цифрових документів;

перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.

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