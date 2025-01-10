У "Дії" до штрафів автофіксації додали фото та відео порушення

Ви дізнаєтеся:
- Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями
- Способи оплати штрафів
У застосунку "Дія" водії, які порушили правила дорожнього руху, отримуватимуть фото та відео фіксації їхнього порушення. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС) у Telegram.
У повідомленні йдеться про те, що раніше штрафи надходили тільки з текстовими деталями, із зазначенням порушення, часу і місця. Тепер у додаток додали ще фото і відео.
Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay або GooglePay, повідомили в МВС.
Перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, порталі "Дія", у "Кабінеті водія", застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР", зазначили у відомстві.
Що ще можна робити в "Дії":
Застосунок "Дія" спрощує чимало бюрократичних процесів, і переоформлення автомобіля - не виняток. Часто у водіїв виникає проблема, як переоформити машину з одного власника на іншого і не витратити при цьому багато часу. "Дія" - найкращий варіант у цій ситуації.
26 грудня на Єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили бронювання працівників. "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, а також перевіряє відповідність вимогам.
В Україні запроваджують нову картку, на яку надходитимуть виплати від держави - "Дія.Карта".
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Що таке "Дія"?
"Дія " - це застосунок у якому всі необхідні документи в одному місці, у вашому смартфоні.
Уже зараз у застосунку можна отримати такі послуги:
- оплата штрафів за порушення ПДР;
- оплата боргів за виконавчими провадженнями;
- можливість ділитися копіями цифрових документів;
- перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.
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