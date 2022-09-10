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Чи просто зняти квартиру сьогодні: що насправді відбувається з ринком аренди в Україні

Олег Громов

журналіст

10 вересня 2022, 09:01

Ринок оренди житла залежить від ходу війни. Враховуючи позитивні прогнози на полі бою, є тенденція до стабілізації й ринку.

квартира дом
Оренда квартир: що відбувається на ринку України / abrakadabra.fun

Наприкінці літа ціни на оренду житла майже у всіх українських містах та містечках, що знаходяться відносно далеко від ліній фронтів, почали активно зростати. А пропозиція почала відчутно меншати. Та й орендатори жвавіше виявляють бажання здавати свої квартири та приватні будинки в оренду та йдуть на всілякі поступки орендарям.

Главред розбирався, чи просто сьогодні зняти квартиру, що відбувається на ринку оренди житла в Україні, які прослідковуються тренди щодо цін, а також спробував спрогнозувати, яким чином ринок поводитиме себе надалі.

Охочих багато, а "однушок" мало

Як вважає директор з маркетингу ЛУН Денис Судилковський, сьогодні орендарі та орендодавці знайшли баланс попиту та пропозиції.

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"Ситуації, коли ціни зростали в рази та переглядалися мало не кожного місяця, як ми і спостерігали навесні 2022 року, ймовірно, стануть вже винятками", - вважає експерт.

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Зрозуміло, що основними орендарями по всій Україні сьогодні є внутрішні переселенці. Як вважають фахівці ринку, з настанням осені розпочалася так звана друга хвиля внутрішньої міграції. Стали дещо іншими смаки таких людей: якщо навесні вони шукали житло, яке було б найдешевшим та обирали квартири та приватні будинки у заміських зонах міст, то тепер їхній вибір змістився до мегаполісів та середмість великих та середніх міст України.

За інформацією аналітиків OLX Нерухомість, у першому тижні вересня кількість пропозицій житла для оренди зменшилася у Львові на 10%, а у Києві – на 23%. Також ще більше зменшується кількість вільних кватир та приватних будинків у більш "спокійних" невеликих містах у західному регіоні: на 24% стало менше оголошень щодо оренди житла в Івано-Франківську, у Рівному – на 31%, у Луцьку – на 35%.

"Однокімнатні квартири наразі більш популярні у зв’язку з тим, що мають нижчу орендну плату, ніж двокімнатні. Зазначена тенденція пов’язана з тим, що через зниження та/або втрату доходів і відсутність постійної роботи значна частина населення не може собі дозволити винаймати житло, яке вимагає значних фінансових витрат. Саме тому наразі однокімнатні квартири мають більший попит на довготривалу оренду", - зазначає Главреду заступник голови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Вікторія Тютюнникова.

Що з подобовою орендою

Подобова оренда завжди була популярною у великих містах. Найбільшу частку орендарів складали туристи, які орендували на кілька днів житло. Зрозуміло, що повномасштабне вторгнення вплинуло на короткострокову оренду майже аналогічно, як і на довгострокову.

"Головною відмінністю є те, що при довгостроковій оренді, на початку повномасштабного вторгнення, житло віддавали "за комуналку", тобто, орендна плата була відсутня, а орендарі фактично оплачували тільки комунальні послуги, то для подобової оренди цей варіант не підходить і житло залишилось без попиту", - додає експерт.

Наразі короткострокова оренда повертається до нормальних показників, але далеко не на довоєнному рівні, оскільки ціни значно впали, і попит на таке житло значно нижчий, адже туристична галузь майже не розвивається через воєнний стан і фінансове становище населення.

"Середня вартість однокімнатної квартири в столиці становить 700-900 гривень за добу, а місце в хостелі - в межах 100-130 гривень. У східних регіонах і на півдні попит і ціни ще нижчі, оскільки можна знайти однокімнатну квартиру і за 400 гривень, хоча середня ціна становить близько 700 гривень за добу (тоді, як місце у хостелі в середньому коштує 80-100 гривень). Західні ж регіони наразі більше наближені за цінами до столичних. Так, у Львові середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 600-800 гривень за добу, а хостели, наприклад, там коштують близько 150 гривень за добу", - зазначає Вікторія Тютюнникова.

Київ та околиці: зростання цін та відсутність іноземців

Яка специфіка та цінова ситуація на ринку оренди житла у Києві та столичному регіоні?

Як повідомив Главеду директор компанії "Київ Дім Сервіс" Андрій Романов, з початком осені та й наприкінці літа попит на оренду житла у столиці значно зріс.

"Це я можу пояснити не лише зростанням кількості біженців та внутрішніх переселенців, але й тим, що чимало шкіл та вишів перейшли на навчання офлайн, і до Києва почали активно приїжджати батьки з дітьми та студенти. Зрозуміло, що і зросла ціна", - констатує він.

Стосовно цін на довготривалу оренду житла, то приміром, однокімнатну квартиру площею до 40 квадратних метрів поряд з метро (нецентральні райони) можна орендувати від 10 тисяч гривень на місяць у нових будинках, у старих – від 8 тисяч гривень.

Популярними лишаються приміські зони. Люди залюбки винаймають житло навіть у тих містах, які сильно постраждали від бойових дій – Ірпінь та Буча. У нових будинках у містах-супутниках однокімнатну квартиру площею до 40 квадратних метрів можна орендувати за 6 тисяч гривень на місяць, а у старих – за 5 тисяч гривень.

Подобова оренда, на думку Андрія Романова, стала у столиці менш популярною, ніж раніше. Це він пояснює тим, що у довоєнний час орендували житло і насамперед у центрі чимало іноземців. Тепер їх у Києві майже немає, вони всі роз’їхалися до своїх країн. Але ринок подобової оренди все ж таки працює, хоча і неактивно – у центрі однокімнатну квартиру можна зняти за 1 тисячу гривень, а у спальних районах – за 600 гривень на добу.

Одесити подобрішали: пускають з тваринами

Яка специфіка оренди житла в Одесі? Як повідомив Главреду експерт місцевої агенції нерухомості "Азбука житла" Андрій Лактіонов, сьогодні клієнти почали розшукувати квартири, які мають автономне опалення та набагато меншої квадратури, ніж навесні та влітку.

"Це можна назвати новим трендом для нашого міста. Навіть коли розпочалася війна, майбутні орендарі шукали квартири, які знаходяться ближче до моря, мають непоганий двір тощо. Зараз на все це вже майже ніхто не звертає уваги: шукають житло з автономним опаленням чи те, в якому є, приміром, каміни", - додає він.

На думку експерта, наразі є дуже популярними двокімнатні квартири, які мають роздільні кімнати. Декілька місяців тому орендодавці ставили умови потенційним орендарям: щоб у них не було тварин. Тепер одеські власники квартир та будинків почали з більшим розумінням ставитися до цього.

Щодо цінової ситуації на оренду житла в Одесі, то, на думку місцевих ріелторів, її вартість є нижчою, ніж у західних містах нашої країни на 50-60%. Так, сьогодні, приміром, можна винайняти однокімнатну квартиру площею до 40 квадратних метри у спальних районах міста від 5 тисяч гривень на місяць. У прицентральних та центральних районах Одеси таке житло вже коштуватиме до 9-11 тисяч гривень на місяць. Ще на початку війни воно було дорожчим: до 14 тисяч гривень.

Що стосується подобової оренди житла, то, на думку Андрія Лактіонова, вона зараз є вельми непопулярною в місті. "80% орендодавців відмовилися здавати свої квартири та будинки у добовому режимі. Зараз такий вид оренди просто не користується попитом. Адже біженцям не вигідно винаймати таке житло. А відпочиваючих на морі (які завжди винаймали подобово квартири та будинки), ви самі розумієте в цей воєнний час практично немає. Хоча є невеликі винятки, а ціна подобової оренди коливається від 400 до 1 тисячі гривень", - зазначає він.

Львів і Дніпро: квартири розлітаються, як гарячі пиріжки

У Львові, як пояснюють Главреду в ріелторській компанії "Дім нерухомості", також почали активно зростати ціни на оренду житла. Проте це стосується звичайної нерухомості, а на елітну вартість спадає.

"Так, приміром, однокімнатні квартири ще на початку літа (у спальних районах) можна було орендувати за 6 тисяч гривень, то зараз ціна стартує від 7 тисяч гривень і більше. У гарних районах та ближче до центра така квартира вже обійдеться у 9 тисяч гривень, а у центральних – від 12 тисяч гривень на місяць", - пояснюють в агенції.

Що стосується подобової оренди, то сьогодні однокімнатні квартири в центральних районах коштують 600-650 гривень, а у спальних районах така ціна менша – від 350-400 гривень.

Як повідомили Главреду у дніпровський агенції нерухомості "Проспект", з початком осені до міста відчувається дуже великий наплив людей, які масово виїжджають сюди із зони бойових дій або окупованих територій.

"Звісно, що все це впливає на зростання цін на оренду житла. Найпопулярнішими в Дніпрі є одно- та двокімнатні квартири. Сьогодні однокімнатну можна вийняти за 7-8 тисяч гривень на місяць. Є й квартири за 5-6 тисяч гривень. Проте це з великою натяжкою можна назвати житлом. Всі квартири розходяться практично моментально. Після того, як їх виставляють на оренду, протягом години їх вже забирають практично з першого дзвінка до нашого агентства", - кажуть в компанії.

Що стосується подобової оренди, то у Дніпрі вона також є непопулярною, хоча, як зазначають експерти, такі квартири все ж таки винаймають на день-два ті ж самі біженці, щоб за цей короткий термін знайти собі житло для довготривалої оренди.

Прогнози: ціни на оренду квартир зростатимуть

Які прогнози на найближче майбутнє дають експерти зараз?

"Ринок довготривалої оренди значно залежить від ходу війни. Враховуючи позитивні прогнози на полі бою, є тенденція до стабілізації й ринку оренди житла. За нашими прогнозами, ціни поступово збільшуватимуться в центральних регіонах та у столиці і наближатимуться до рівня початку лютого 2022 року. Але до нового року ціни такого рівня все ж не досягнуть. Щодо прифронтових регіонів, вартість оренди буде стабільно невисокою, але в західних регіонах ціни будуть і надалі зменшуватись, хоча їх повернення до норми теж маловірогідне за такий короткий термін", - зазначає Вікторія Тютюнникова.

нерухомість
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