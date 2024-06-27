"Друг" Трампа і союзник України: що означає призначення Рютте генсеком НАТО

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який підтримує Україну у війні з агресором Росією, вміє знаходити спільну мову з одіозними особистостями.

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Рютте підтримує позицію Заходу щодо вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Тридцять дві країни НАТО одноголосно ухвалили рішення про те, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня стане новим генеральним секретарем Альянсу. Дипломат з незвичайними здібностями, який може домовлятися з непростими політичними фігурами, такими як Дональд Трамп і Віктор Орбан, вступить на свою посаду в складний для колективного блоку безпеки Заходу період.

Росія загрожує східному флангу Альянсу та намагається підірвати єдність Європи, Китай нарощує свій вплив по всьому світу, політика Сполучених Штатів, головної військової та політичної сили НАТО, може стати абсолютно непередбачуваною в разі приходу до влади Трампа, а серед країн блоку досі не розуміють, як вирішувати питання євроатлантичної інтеграції України.

Усе це - ключові виклики, на які Північноатлантичний альянс змушений буде відповідати найближчими місяцями та роками. Виклики, які вимагають лідерства та рішучих дій.

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Що змінить призначення Рютте на посаду генерального секретаря НАТО, як він ставиться до України і чому його прозвали "шептуном Трампа", розбирався Главред.

Чим займається генеральний секретар НАТО?

За всю історію західного блоку безпеки, який існує з 1949 року, було 13 секретарів. В одній зі статей Вісника НАТО йдеться про те, що головна функція генерального секретаря - "допомагати країнам-союзницям у досягненні консенсусу".

"Генеральний секретар не наділений правом голосу в Північноатлантичній раді, і тому в багатьох відношеннях він є лише слугою країн-членів НАТО, намагаючись зміцнювати співпрацю і змістовні консультації. Таким чином, повноваження цієї посадової особи доволі обмежені за своїм масштабом", - наголошується в матеріалі.

Проте там також акцентується увага і на тому, що все залежить від того, якого рівня фігура обіймає цю посаду. І якщо британець лорд Пітер Керрінгтон, який був генеральним секретарем у період із 1984 до 1988 року, був розчарований відсутністю реального авторитету та влади, то його наступники Гав'єр Солана, Манфред Вернер і Яп де Хооп Схеффер брали пряму участь у виробленні стратегічних рішень Альянсу, пов'язаних із розширенням НАТО та протидією ключовим загрозам.

Дипломатія Солано допомогла Чехії, Угорщині та Польщі вступити до Альянсу. Авторитет Вернера сприяв розв'язанню складних суперечок усередині блоку і розширенню НАТО, а де Хооп Схеффер розвивав відносини з Азією, Близьким Сходом та Австралією і закликав до збільшення витрат на оборону.

Безумовно, абсолютним лідером у НАТО є США, а головним авторитетом - президент Штатів. Генеральний секретар - лише виконавець політичної волі лідерів блоку. Утім, наведені вище приклади показують, що харизматичні лідери здатні відігравати вагому роль у блоці та впливати на історичні події.

І Рютте може отримати свій шанс стати лідером.

Марк Рютте під час візиту в Україну / Фото: president.gov.ua

"Дипломат Європи"

Потрібно віддати належне Марку Рютте, адже він зміг забезпечити призначення своєї кандидатури навіть серед тих країн, які виступали проти цього, розповів Главреду політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Генеральний секретар НАТО, в цілому, це технічна фігура. Але, як і в будь-якій коаліційній структурі, може скластися ситуація, коли лідер підтримує або одну групу, або іншу. І балансувати не завжди вдається. Не виключено, що Рютте на посаді генсека Альянсу поводитиметься так само стримано, як і Столтенберг... Ситуація, коли він зміг домовитися з Орбаном, Туреччиною і добитися того, щоб інші країни не виступали проти його кандидатури на посаду генсека, свідчить про те, що Рютте - дуже досвідчений європейський політик, який зможе продовжувати наявну політику НАТО", - сказав аналітик.

І справді, у червні Рютте вдалося добиися підтримки своєї кандидатура навіть Угорщиною та Словаччиною. Першим він пообіцяв, що угорські військові не братимуть участі в місії НАТО в Україні, а прихильність других отримав в обмін на зміцнення протиповітряної оборони.

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

"Шептун Трампа"

Рютте - людина зі зв'язками, яка вміло їх налагоджує з багатьма людьми, писали журналісти британського Guardian. За їхньою інформацією, у телефонній книзі нідерландського політика записані контакти "двох поколінь світових лідерів". З усіма Рютте підтримує зв'язок.

Не дивно, що Рютте знайшов спільну мову і з 45-м президентом США Дональдом Трампом. У 2018 році він переконав господаря Білого дому в тому, що Європа стала більше витрачати коштів на НАТО. Причому Нідерланди витрати на безпеку в рамках Альянсу не підвищували. Журналісти Politico прозвали тоді Рютте "шептуном Трампа", оскільки йому вдалося заспокоїти главу Штатів. Того часу Трамп говорив, що вони з Рютте "стали друзями", а сам Рютте наголошував на необхідності Європи більше інвестувати в оборону в рамках НАТО.

"Ми стали друзями", - говорив Трампа про відносини з Рютте декілька років тому / УНІАН

Союзник України і противник агресора Росії

Нідерланди - чіткий і послідовний союзник України. Амстердам неодноразово надавав Києву військову та фінансову допомогу, а також поставить винищувачі F-16, які можна буде застосовувати і по території Росії.

"Путін не зупиниться в Україні, якщо ми не зупинимо його зараз... Йдеться про дотримання міжнародного верховенства права", - говорив Рютте в другій половині 2022 року.

Водночас він закликав не переоцінювати Путіна.

"Не переоцінюйте думки Путіна. Я багато спілкувався з цією людиною. Він не сильна людина, він не сильний хлопець", - зазначав Рютте.

У січні минулого року Марка Рютте нагородили Орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня за підтримку України.

"Нідерланди надавали величезну допомогу, це мільярди доларів. Рютте дійсно вміє вести перемовини, для чиновника такого рівня - це дуже хороша риса... Рютте продовжить послідовну підтримку України", - сказав політичний експерт Клочок.

Марк Рютте закликав не переоцінювати Путіна / Офіс президента

Що думає Рютте про вступ України до НАТО

Точка зору нового генерального секретаря з питання євроатлантичної інтеграції України збігається з позицією США. Рютте вважає, що поки триває війна з агресором Росією, Київ не може вступити до НАТО.

"Поки Україна бере участь у бойових діях, вона не може бути прийнята в НАТО", - говорив Рютте в рамках Мюнхенської конференції.

Також він закликав "не наобіцяти Україні занадто багато" в рамках липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Позиція Рютте щодо перемовин із Росією

Марк Рютте чітко усвідомлює ситуацію з безпекою в Європі і розуміє, що потрібно щось вирішувати. Однак він припускає і перемовини з Москвою, каже Валерій Клочок.

"Рютте усвідомлює, що відбувається з безпекою в Європі, і як поширюється російська агресія. Він розуміє, що питання не можна вирішити одномоментно, і над питанням треба активно працювати", - сказав експерт.

Нідерланди дозволили Україні застосовувати свої F-16 по Росії / ua.depositphotos.com (ілюстративне фото)

Рютте не блокуватиме створення військового блоку на підтримку України

Зараз непублічно триває дискусія про те, що може бути створено військово-політичний блок на підтримку України - за участю Києва і на базі НАТО. І Рютте, найімовірніше, не буде противником цієї ініціативи, припустив Клочок.

Рютте - давній союзник України, на фото - з президентом України Зеленським / Офіс президента

"Я думаю, що рано чи пізно країни Північної Європи підтримають створення нового військово-політичного блоку на базі НАТО. В якому Україна була б повноправним учасником і ще більш активно протидіяла Росії. На це вказує різка риторика колишнього прем'єра Данії, ексгенсекретаря Андерса Фог Расмуссена і нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга (колишнього прем'єра Норвегії) щодо питань посилення військової допомоги і дозволу Україні використовувати зброю цих країн на більш далеких дистанціях. Напевно, Рютте дотримуватиметься такої ж позиції, адже на Саміті миру він уже говорив про необхідність рішучих кроків", - наголосив Валерій Клочок.

Рютте розуміє небезпеку російської агресії та закликає рішуче їй протистояти - Клочок / Скриншот YouTube

Рютте - новий генсек НАТО: чого чекати Україні?

Ключова мета України - вступ до НАТО або отримання дуже чітких і серйозних гарантій ненападу Росії в майбутньому. Позиція Рютте, як би він не симпатизував Києву, залежатиме від політики офіційного Вашингтона. Тому позиція Альянсу буде незмінною: Україна вступить до НАТО, але ніхто не знає, коли це буде. Навіть самі США.

Змінити ситуацію можуть лише два сценарії: повна військова перемога України над Росією або зіткнення США з Китаєм. В обох випадках Захід буде змушений прийняти Україну до Альянсу, щоб посилити військові можливості Європи.

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