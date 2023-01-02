"Життя переоцінене, а ми підемо в рай": пропагандист РФ Соловйов закликав росіян не боятися смерті

За словами пропагандиста, у росіян нібито тепер з'явилася "вища мета", заради якої і померти не жаль.

Пропагандист РФ Соловйов закликав росіян не боятися смерті/ скрін

Російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі своєї програми закликав росіян не боятися смерті, мовляв, вона все одно неминуча.

Він каже, нібито "життя сильно переоцінене". При цьому пропагандист, який активно підтримує злочинну політику Путіна і криваву війну проти України, ще й сподівається, що росіяни після смерті "потраплять у рай".

"Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого. Але боятися цього, а виходячи з цього, щоб це впливало на прийняті тобою рішення...", – сказав Соловйов.

Таким чином він намагався мотивувати російських окупантів не боятися йти воювати проти України.

При цьому гості студії підтримали таку позицію пропагандиста і ще й додали, нібито росіяни раніше жили одним днем, натомість зараз у них з’явилася "нематеріальна мрія і висока мета".

Соловйов додав, нібито це правильно – жити "тільки для того, заради чого ти можеш померти".

скрін

Раніше ексватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін заявив, що Росія може програти війну проти України, якщо російські генерали продовжать діяти так само неефективно, як зараз. Також терорист накинувся на російського пропагандиста Соловйова, звинувативши його у тому, що Соловйов у разі програшу Росії у війні втече кудись за кордон, де у нього є нерухомість.

Пізніше публічне з'ясування стосунків між одіозним пропагандистом Володимиром Соловйовим і терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) продовжилося. Цього разу кремлівський трубадур Соловйов накинувся на колишнього "міністра оборони ДНР" Гіркіна і звинуватив його в тому, що він "не зміг померти в Слов'янську".

Читайте також: