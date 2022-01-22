Жінка народила відразу 10 дітей: всі 5 пар - близнюки

Жінка народила відразу 10 дітей / GettyImages

Жінка з Саудівської Аравії народила відразу п'ять пар близнюків.

Пологи у 34-річної матері відбулися 12 січня поточного року в лікарні імені короля Сальмана в місті Табук, пише Saudi Gazette.

До цього протягом декількох тижнів жінка була під пильним наглядом лікарів.

У підсумку вони всі народилися здоровими з вагою від 950 до 1,1 тисячі грамів.

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