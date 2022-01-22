В Індії народилася дитина з 8 кінцівками: у неї 4 руки і 4 ноги

У дитини 4 ноги і 4 руки / Reuters

В Індії 17 січня з'явилася на світ незвичайний дитина. У малюка 8 кінцівок - 4 ручки і 4 ніжки.

Відео його першої зустрічі з рідними глядачам показав телеканал Citi India News, А видання Daily Star з'ясувало, чому немовлям так сильно захоплюються місцеві жителі.

За словами медиків, дві пари зайвих кінцівок - це ускладнення під час вагітності.

Але індусів це не переконує. Вони вірять, що малюк-втілення бога Брахми, який також зображений з вісьмома кінцівками. Він шанується в індуїзмі, як творча сила і Творець всесвіту.

читайте такожУ страшній пожежі на Київщині загинула однорічна дитина: багатодітна 18-річна мати жила в лазніНа даний момент невідомий стать дитини і його ім'я. Також поки немає інформації про те, чи будуть малюкові проводити операцію з видалення додаткових органів.

Нагадаємо, у Києві горе-няня стрибала на фітнес-м'ячі з немовлям. Жінка не звертала уваги на його розлючені крики.

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