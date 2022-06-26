Вантаж 200 для Калінінграда: ЗСУ знищили підполковника-морпіха РФ

В Україні був ліквідований підполковник 336-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ.
Бійці Збройних сил України ліквідували ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
В Україні був знищений підполковник 336-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ Олександр Кувшинов. Про це повідомляє блогер Necro Mancer, з посиланням на російські ресурси.
"Підполковник 336 обрмп Кувшинов Олександр Леонідович демілітаризувався в Україні за незрозумілих обставин", - підкреслив блогер.
Додамо, що місцем дислокації 336-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ є місто Балтійськ Калінінградської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністра оборони РФ Сергія Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.
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