Кривавий обстріл Херсона окупантами: Резніков назвав зброю, яка допомогла б запобігти трагедії

Цим обстрілом РФ, зокрема, хотіла помститися місцевим жителям за опір окупації, вважає очільник Міноборони України.

Резніков заявив, що Україні потрібно більше зброї, щоб протидіяти РФ/ Telegram Херсонська ОВА, УНІАН

Україні потрібно більше зброї, щоб запобігти таким кривавим злочинам країни-агресорки Росії, як сьогоднішній обстріл Херсону.

Для протидії російській агресії нам потрібно більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії та боєприпасів великої дальності. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він наголосив, що цим обстрілом Росія, зокрема, могла мститися місцевим жителям за те, що не підтримали окупацію.

"Варварський обстріл Херсона російськими терористами – це не лише черговий військовий злочин, а й помста його жителям, які чинили опір окупації та довели всьому світу, що Херсон – це Україна", – зазначає Резніков.

Міністр оборони наголосив: якщо Україна матиме необхідну зброю, "російські вбивці будуть покарані і вигнані з України".

Обстріл Херсона окупантами

У суботу, 24 грудня, російські окупанти завдали вогневого удару по центру Херсона, який раніше був звільнений Збройними силами України. Внаслідок цього загинули 10 людей, 55 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими окупантами центру Херсона. Він наголосив, що країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Глава держави зазначає, що РФ влаштувала терор і вбивство заради залякування.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після кривавого обстрілу окупантами Херсону закликав країни світу у різдвяний вечір подумати про Україну. Він закликав партнерів активніше підтримувати нашу країну.

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