Збирають дані з соцмереж: у Литві порадили перестати користуватися популярним додатком

Одна з найпопулярніших соцмереж може бути замішана у передачі особистих даних користувачів китайській розвідці. Про це заявив керівник групи Міноборони Литви з безпеки та політики у сфері інформаційних технологій Антанас Алекнавічюс, повідомляє Delfi.
Мова йде про TikTok. У Міноборони Литви порадили видалити цей застосунок. Там не виключають, що китайська розвідка може ділитися отриманими даними з іншими державами.
"Цей застосунок не входить до нашого списку дозволеного програмного забезпечення, тому його справді не повинно бути на жодному пристрої", — сказав Алекнавічус.
Раніше хакери зламали центральні російські телеканали, які віщають за кордоном через супутник. У підсумку замість звичної російської пропаганди глядачам показували правду про війну РФ проти України. Кібератаки були здійснені на "Перший канал", "Росія" і НТВ.
Також хакери "злили" дані про результати тесту на коронавірус, який робив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Вони зламали медичний центр управління справами самопроголошеного президента Білорусі і виклали у відкритий доступ понад 70 файлів – електронних варіантів довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків і його сина Миколи.
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