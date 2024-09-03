Залежні від нафти: в Монголії виправдались, чому не заарештували Путіна

В уряді Монголії кажуть, що причиною невиконання зобов'язань з арешту Путіна згідно з ордером МКС стали "зв'язані руки" через певну залежність від РФ.

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Енергетична залежність від РФ стала для Монголії сильнішим аргументом, ніж ордер МКС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншоти

Після того, як у понеділок, 2 вересня, уряд Монголії не виконав міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його офіційного візиту до країни, речник уряду озвучив Politico причини невиконання зобов'язань.

За його словами, рішення було прийнято через те, шо Монголія опинилася в енергетичній залежності від країни-агресора Росії, адже 95% нафтопродуктів і більше 20% електроенергії імпортує саме з РФ та Китаю.

"Це постачання має вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", – сказав речник уряду. відео дня

Окрім цього він зазначив, що Монголія продовжує дотримуватися політики нейтралітету у дипломатичних відносинах, що і було продемонстровано в офіційних заявах.

Видання підкреслює, що незручне географічне розташування поруч із Росією та Китаєм змушує Монголію йти по "дипломатичному канату", щоб уникнути розірвання відносин із сусідами, з якими вона має широкі зв'язки і навіть повномасштабне вторгнення цього не змінило.

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Візит Путіна у Монголію - що відомо

Про те, що російського диктатора Володимира Путіна під час візиту у Монголію повинна арештувати місцева влада напередодні заявив речник Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі доктор Фаді ель-Абдалла.

У Європейському союзі також очікували, що Монголія, будучи учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, виконає свої зобов'язання щодо чинного ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом речник МЗС України заявив, що дозволивши військовому злочинцю Володимиру Путіну приїхати в Монголію, незважаючи на ордер Міжнародного кримінального суду, офіційний Улан-Батор ділить із країною-агресором відповідальність за військові злочини окупантів РФ.

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