"Пекельна бавовна": стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську

Загиблих окупантів внаслідок удару ATACMS по Бердянську може бути більше ніж 20. З'явились нові деталі про втрати російської армії внаслідок обстрілу.

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Стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську / Колаж Главред, фото: скріншот twitter.com/hwtnv, U.S. ARMY

17 жовтня Збройні Сили України здійснили ефективну атаку на російські гелікоптери та аеродромне обладнання у Бердянську, за допомогою далекобійних ракет ATACMS. Росіяни зараз займаються ліквідацією наслідків цього удару та намагаються знайти винних.

Заступника голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі 24 каналу повідомив, що результатом цієї операції стало знищення або пошкодження значної кількості техніки, включаючи гелікоптери. Російські військові намагаються відновити частину пошкодженої техніки.

"Вже потягнули їх на ремонт. Навіть тут не обійшло без пригод, бо під час транспортування один з пошкоджених гелікоптерів застряг під мостом", – розповів Дудукалов.

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На поточний момент відомо, що понад десять одиниць техніки вже несправна. Деякі гелікоптери отримала пошкодження внаслідок прильотів, тоді як інша частина отримала пошкодження через вибух авіаційних боєприпасів, які були розташовані поблизу.

"Якщо там дійсно знищено 5 Ка-52, то це, на мій погляд, дуже серйозно, адже це стане полегшенням для українського контрнаступу. Саме ці гвинтокрили допомагали окупантам на фронті стримувати наступ ЗСУ", – зауважив заступник голови Бердянської районної ради.

Також є інформація, що далекобійна ракета знищила значно більше, ніж 20 окупантів. В даний момент ті, кому вдалось вижити сперечаються щодо того, чи Росія є такою великою, як вони раніше вважали.

"Мальчікі в трусіках дійсно показали, куди влучили ракети ATACMS. Близько 6 хвилин вони знімали як палає аеродром. Однак вранці окупанти сказали буцімто все добре. Вони розраховували, що довкола одні росіяни й всі повірять в брехню, але їм не вдалося приховати інформацію про цю пекельну "бавовну", – додав Дудакалов.

Удар ATACMS по воєнних об'єктах Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж прокоментував перспективи застосування Україною далекобійних американських ракет ATACMS. На його думку, у перспективі ЗСУ зможуть уражати ракетами ATACMS російські пускові об'єкти, наприклад, на території окупованого Криму.

Водночас, як зазначили в британській розвідці, Сили оборони України здійснили успішний удар за допомогою ракет ATACMS, в результаті чого було знищено 14 гелікоптерів російських окупантів, які базувалися на аеродромах у Бердянську (Запорізька область) і Луганську 17 жовтня. Це суттєво вплине на можливості російської окупаційної армії у проведенні оборонних та наступальних дій на цих напрямках.

Також, речник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що далекобійні ракети ATACMS на балансі армії України суттєво змінюють правила гри на полі бою. Російським окупантам доведеться все далі відсувати свої склади і аеродроми, а їхня логістика помітно ускладниться. Загарбники "мають намір" окупувати всю Луганську область і зробили напрямок для себе пріоритетним.

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