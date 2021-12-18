На різдвяні свята в Україні посилюють карантин

В Україні знову посилюють карантин / pixabay

Український уряд на час новорічно-різдвяних свят посилює карантинні обмеження.

Додаткові запобіжні заходи будуть прийняті через Омікрону, який в суботу, 18 грудня, виявили в країні.

Як у мережі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, Україні доведеться пережити ще одну хвилю епідемії COVID-19.

При цьому, за його словами, невідомо, наскільки потужною і тривалою вона буде. Це, за твердженням Радуцького, залежатиме від самих українців. Зокрема, від результатів вакцинальної кампанії.

Нардеп також підкреслив, що важливо, щоб свята не спровокували збільшення кількості хворих.

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"По всій країні починаються новорічні та різдвяні масові заходи з великим скупченням людей: відкривають ярмарки, парки атракціонів, ковзанки. МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, і, я вважаю, діє абсолютно правильно", - повідомив голова комітету.

Нові карантинні вимоги на час свят

Територія масового заходу повинна бути огородженою, на вході встановлено пункт контролю, де у відвідувачів перевірятимуть наявність сертифіката вакцинації, негативного результату тестування або довідки про одужання.

У регіонах червоної зони потрібно мати сертифікат про проведення двох щеплень, в жовтій – щонайменше однієї.

Для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані півтора метрів від одного місця до іншого. Відвідувачам потрібно буде почекати на вході, але всередині майданчика для святкування буде безпечно. Залишаються в силі і вимоги попереднього року: всі відвідувачі і персонал компанії, яка проводить захід, повинні бути в масках, які щільно прилягають до обличчя, закриваючи ніс і рот.

Нагадаємо, в суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше, розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Також раніше Міністерство охорони здоров'я України створило наказом, яким розширило перелік організацій з обов'язковою вакцинацією співробітників проти COVID-19.

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