УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На різдвяні свята в Україні посилюють карантин

18 грудня 2021, 18:31

Це пов'язано з появою "Омікрону".

карантин
В Україні знову посилюють карантин / pixabay

Український уряд на час новорічно-різдвяних свят посилює карантинні обмеження.

Додаткові запобіжні заходи будуть прийняті через Омікрону, який в суботу, 18 грудня, виявили в країні.

Як у мережі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, Україні доведеться пережити ще одну хвилю епідемії COVID-19.

При цьому, за його словами, невідомо, наскільки потужною і тривалою вона буде. Це, за твердженням Радуцького, залежатиме від самих українців. Зокрема, від результатів вакцинальної кампанії.

Нардеп також підкреслив, що важливо, щоб свята не спровокували збільшення кількості хворих.

Реклама

"По всій країні починаються новорічні та різдвяні масові заходи з великим скупченням людей: відкривають ярмарки, парки атракціонів, ковзанки. МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, і, я вважаю, діє абсолютно правильно", - повідомив голова комітету.

Нові карантинні вимоги на час свят

  • Територія масового заходу повинна бути огородженою, на вході встановлено пункт контролю, де у відвідувачів перевірятимуть наявність сертифіката вакцинації, негативного результату тестування або довідки про одужання.
  • У регіонах червоної зони потрібно мати сертифікат про проведення двох щеплень, в жовтій – щонайменше однієї.
  • Для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані півтора метрів від одного місця до іншого. Відвідувачам потрібно буде почекати на вході, але всередині майданчика для святкування буде безпечно. Залишаються в силі і вимоги попереднього року: всі відвідувачі і персонал компанії, яка проводить захід, повинні бути в масках, які щільно прилягають до обличчя, закриваючи ніс і рот.

Нагадаємо, в суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше, розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Також раніше Міністерство охорони здоров'я України створило наказом, яким розширило перелік організацій з обов'язковою вакцинацією співробітників проти COVID-19.

Читайте також:

viber
пандемія коронавірусу коронавірус в Україні карантин в Україні карантин новини омікрон штам Омікрон Омікрон в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «На різдвяні свята в Україні посилюють карантин». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Великий куш і солідний заробіток: топ-3 знака, яким до кінця грудня привалить грошова удачаВеликий куш і солідний заробіток: топ-3 знака, яким до кінця грудня привалить грошова удача У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграУ чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного Тигра Принесе біду і небезпеку: що заборонено робити з подушкою в будинкуПринесе біду і небезпеку: що заборонено робити з подушкою в будинку Гороскоп на 2022 рік для Козерога: доленосні рішення і каскад змінГороскоп на 2022 рік для Козерога: доленосні рішення і каскад змін Місячний календар на січень 2022: найкращі дні місяцяМісячний календар на січень 2022: найкращі дні місяця
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
19:47

У бігах від повістки: Порошенка виявили в Стамбулі у Варфоломія

19:34

У Києві запалили вогники на головній ялинці країни

19:25

Газ, якого не буде, замість вугілля, якого немає?Погляд

18:51

На українців чекає підвищення податків: Зеленський підписав "ресурсний" законВідео

18:34

ЄС поки що не готовий прийняти Україну: в МЗС Латвії назвали справжню причину

Реклама
18:31

На різдвяні свята в Україні посилюють карантинВідео

17:57

Опубліковано нові фото перекидання військ РФ на кордон з УкраїноюВідео

17:45

Українські прилавки завалені фальсифікатом масла: хто фабрикує і як відрізнити підробкуВідео

17:17

У Лукашенка заявили про "плацдарм НАТО" в Україні та пригрозили "ядерною палицею"Відео

17:08

У Європі стався сильний землетрус: потрусило Італію і ГреціюВідео

16:43

Учитель зґвалтував школярку в Кривому Розі: несподівані подробиці резонансної справи

16:31

У Київтеплоенерго розповіли, як не переплачувати за "комуналку"Відео

16:07

Омікрон - в Україні: Голубовська розповіла, що пацієнт з новим COVID-штамом вже хворів на коронавірус

15:49

Північний потік-2 - це помилка: у ФРН сумніваються у запуску нового газопроводуВідео

15:35

Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з серйозним ураженням легенів

15:27

Прикмети на 19 грудня: що не можна робити в день святого Миколая і як не потрапити в бідуВідео

15:13

П’яний прокурор у Кривому Розі зніс зупинку і ховався в авто від поліціїВідео

14:49

Гогілашвілі заявив про емоційний тиск і розповів про наркобізнес в УкраїніВідео

14:41

В Україні відповіли на ультиматум Росії НАТОФотоВідео

14:36

У МЗС Росії вважають "недоречними" вимоги гарантій ненападу на УкраїнуВідео

Реклама
14:31

Гороскоп на 2022 рік для Козерога: доленосні рішення і каскад змінВідео

14:25

На Луганщині поліцейський героїчно врятував дитину з охопленої вогнем квартири

14:05

Труп валявся на дорозі: у Полтавській області знайшли мертвою жінку

13:49

На Миколая прийде справжня зима: Україну огорнуть хуртовини і снігові замети, а дороги - ожеледицяВідео

13:43

У січні 2022 українцям загрожує дефіцит хлібаВідео

13:42

Аксесуари для "захисту від 5G" виявилися радіоактивними – в інтернеті продавали небезпечний товар

13:39

Повний Місяць в грудні 2021: що не можна робити в цей день і що можна, ритуал на залучення грошей

13:32

Польща змінила правила в'їзду для українцівВідео

13:09

У Росії солдат власноруч зашив собі рот звичайною голкоюВідео

13:07

Не шукайте "чарівну" пігулку: Комаровський розповів, як позбутися кашлю після COVID-19

13:00

Гороскоп на завтра 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаВідео

12:46

Чоловік жорстоко вбив усіх своїх дітей і отруїв жінку

12:26

Клієнтка Нової Пошти двічі заплатила за посилку, але залишилася без бандероліВідео

12:10

Напівголий Кива показав, як "православні зміцнюють здоров'я"Відео

12:06

"Без інших країн": в РФ заявили, що обговорюватимуть "гарантії безпеки" тільки зі США

11:28

Летів на шаленій швидкості: у Києві водій розбив більше десятка авто і втікВідео

11:16

Київ попросив у Вашингтона нове озброєння для захисту від РФ - CNNВідео

11:11

Спалаху захворюваності "Омікроном" в Україні потрібно очікувати в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:04

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

10:11

Омікрон проник в Україну: виявлено перший випадок зараження новим COVID-штамом

Реклама
09:26

В Україні під Новий рік 2022 подорожчають мандарини: скільки заплатимоВідео

09:20

Що подарувати чоловікові на Новий рік 2022 - класичні та оригінальні ідеї подарунківВідео

09:09

США розширять військову допомогу Збройним силам України – Білий дімВідео

08:46

Артур Логай розкрив подробиці свого першого сексуального досвідуВідео

08:30

Коронавірус в Україні 18 грудня: виявлено 7,5 тис. нових хворих і 288 смертей за добуВідео

08:29

У центрі Києва провалився асфальт – під ним виявили історичну пам’ятку

08:05

Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: здійснення бажань і доленосна зустрічВідео

08:04

Вікторія Смеюха не встигла зловити пишні груди, що вислизнули з звабливого декольте

07:47

Косоворотка вбила тільняшку і хоче те саме зробити з вишиванкоюПогляд

07:43

Відмирали органи: чоловіка з рідкісним у світі ускладненням коронавірусу врятували на Львівщині

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти