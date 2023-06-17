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Україна бере ініціативу і переможе, потрібні ракети на 200 км - Міноборони

Андрій Ганчук
17 червня 2023, 10:46 оновлено 17 червня, 10:54
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Плани військового командування України реалізуються на полі бою, але для перемоги потрібні ще озброєння, сказав заступник глави Міноборони Володимир Гаврилов.
ВСУ, Гаврилів
Україна переможе у війні, потрібно більше далекобійних озброєнь - Гаврилов / Колаж: Главред, фото: 28-ма ОМБр, Міноборони

Сили оборони України рухаються за планом і реалізують завдання, які перед ними поставило командування. Війська здобудуть перемогу над окупантами країни-агресора Росії, однак потрібно більше зброї. Необхідні ракети з дальністю пуску до 200 кілометрів. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, ЗСУ перехоплюють ініціативу у противника, але для нарощування переваги необхідні постачання далекобійної зброї. Потрібні ракети з дальністю 200 км.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні - це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості наносити високоточні удари на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна вражати противника на дальності до 200 км", - зазначив Гаврилов.

Також він акцентував увагу на тому, що Україна працює над отриманням винищувачів F-16, які допоможуть захистити небо від ворожих ракет. Київ налаштований на перемогу у війні з агресором Москвою.

"Минуло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас всім необхідним", - підкреслив Володимир Гаврилов.

Контрнаступ ЗСУ

Представник Генерального штабу, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що армія України за тиждень наступальних дій звільнила на півдні та сході 7 населених пунктів.

Війська просунулися також у Пологах та Великій Новосілці Запорізької та Донецької областей.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ атакують на південному фронті.

Українські війська просунулися ще на 2 кілометри на деяких напрямках і змогли там закріпитися. Там, де армія обороняється, ворог не може просунутися.

В Інституті вивчення війни вважають, що сили оборони України досягли нового просування в Запорізькій і Донецькій областях. ЗСУ закріпилися в районі Вугледара і провели успішні операції неподалік Великої Новосілки.

Дивіться відео, в якому в ЗСУ розповіли, що підрив росіянами Каховської ГЕС не зупинить армію України:

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