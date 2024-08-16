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"Чудовий результат": Гельман сказав, чим закінчиться операція на Курщині

Руслана Заклінська
16 серпня 2024, 20:13
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Найкраще було б провести операцію в Курській області рік тому, але нинішні досягнення України є значними, заявив Марат Гельман.
'Чудовий результат': Гельман сказав, чим закінчиться операція на Курщині
Гельман оцінив ситуація в Курській області / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти

Військова операція ЗСУ в Курській області Росії є дуже успішною. Україні потрібно було реалізувати її ще минулого року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Думаю, що операцію, яку зараз проводять ЗСУ в Курській області, можна було реалізувати ще минулого року. Але тоді ще не було дозволу від західних партнерів на застосування Україною іноземної зброї на території Росії", - зазначив політтрехнолог.

За його словами, дії українських військ на Курщині сприяють запуску реальних перемовин між Києвом і Москвою. Він підкреслив, що з'явився предмет для переговорів і можливість для торгу.

"Звичайно, найкращим варіантом було б проведення цієї операції не зараз, а рік тому, проте загалом Україна досягла чудового результату", - наголосив Гельман.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, чим закінчиться операція в Курській області:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

З 6 серпня українська армія просунулася вглиб Курської області на 10-25 км, утворивши фронт довжиною 40 км. За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, після початкової дезорганізації російські сили активізувалися та укріплюють оборонні позиції, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

Як повідомляв Главред, Україна проводить оборонну операцію в Курській області Росії, яка є превентивною і не має на меті захоплення російських територій. Український посол у Литві Петро Бешта заявив, що ця операція є частиною оборони України, яка відповідає Статуту ООН.

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