'Сили занадто не співмірні ': Безсмертний сказав, які меседжі Путін посилає Трампу

Росія обстрілює Україну кожного дня, навіть у Новий рік та Різдво. Путін таким чином, зокрема, посилає меседжі Трампу.

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Безсмертний сказав, які меседжі Путін посилає Трампу/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Безсмертного:

Щодня обстрілюючи Україну, Путін, зокрема, відправляє меседжі Трампу

Путін хоче показати Трампу, що не боїться його

Проте Трамп не опускатиметься до того рівня, щоб реагувати на такі "меседжі"

Російський диктатор Володимир Путін, продовжуючи кожного дня обстрілювати Україну, навіть у Новий рік та Різдво, можливо, намагається показати обраному президенту США Дональду Трампу, що не боїться його. Проте Трамп не буде опускатися до такого рівня, щоб реагувати на такі меседжі.

Трамп розуміє, що сила США не співмірна з силою країни-агресорки РФ з військової точки зору. Таку думку висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний, повдіомляє OBOZ.UA.

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Водночас Безсмертний зазначив, що ключовим мотивом поведінки Трампа є гроші. Він прагне зробити Америку багатою, і себе також.

Дипломат також наголосив, що люди, які живуть в демократичній країні, не можуть зрозуміти поведінку Путіна, тому що він є психопатом і параноїком.

"Що стосується певних меседжів Трампу, то сили занадто не співмірні з точки зору військово-технічного рівня. США на порядок вищі, це демонструє навіть ця війна. Зверніть увагу, Україні постачається обладнання періоду виробництва 80-х, 70-х років, розробки 60-х років. Причина зрозуміла – за цим стоїть так звана крапельна допомога, яка виходить з доктрини регулюваної ескалації. Тому в цьому відношенні навряд чи навіть в думках Дональд Трамп опускається до цього рівня", – зазначив Безсмертний.

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