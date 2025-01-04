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"Сили занадто не співмірні ": Безсмертний сказав, які меседжі Путін посилає Трампу

Альона Вороніна
4 січня 2025, 09:14
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Росія обстрілює Україну кожного дня, навіть у Новий рік та Різдво. Путін таким чином, зокрема, посилає меседжі Трампу.
'Сили занадто не співмірні ': Безсмертний сказав, які меседжі Путін посилає Трампу
Безсмертний сказав, які меседжі Путін посилає Трампу/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Безсмертного:

  • Щодня обстрілюючи Україну, Путін, зокрема, відправляє меседжі Трампу
  • Путін хоче показати Трампу, що не боїться його
  • Проте Трамп не опускатиметься до того рівня, щоб реагувати на такі "меседжі"

Російський диктатор Володимир Путін, продовжуючи кожного дня обстрілювати Україну, навіть у Новий рік та Різдво, можливо, намагається показати обраному президенту США Дональду Трампу, що не боїться його. Проте Трамп не буде опускатися до такого рівня, щоб реагувати на такі меседжі.

Трамп розуміє, що сила США не співмірна з силою країни-агресорки РФ з військової точки зору. Таку думку висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний, повдіомляє OBOZ.UA.

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Водночас Безсмертний зазначив, що ключовим мотивом поведінки Трампа є гроші. Він прагне зробити Америку багатою, і себе також.

Дипломат також наголосив, що люди, які живуть в демократичній країні, не можуть зрозуміти поведінку Путіна, тому що він є психопатом і параноїком.

"Що стосується певних меседжів Трампу, то сили занадто не співмірні з точки зору військово-технічного рівня. США на порядок вищі, це демонструє навіть ця війна. Зверніть увагу, Україні постачається обладнання періоду виробництва 80-х, 70-х років, розробки 60-х років. Причина зрозуміла – за цим стоїть так звана крапельна допомога, яка виходить з доктрини регулюваної ескалації. Тому в цьому відношенні навряд чи навіть в думках Дональд Трамп опускається до цього рівня", – зазначив Безсмертний.

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Раніше повідомлялося, що РФ готує плацдарми для наступу – експерт попередив про небезпеку для області. Армія РФ може створити цілих три плацдарми для майбутнього наступу.

Також раніше повідомлялося, що перші винищувачі Mirage 2000-5F вже можуть бути в Україні – в ЗМІ розкрили деталі. Французькі винищувачі Mirage 2000-5F модернізували, щоб вони могли запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow.

Як раніше повідомляв Главред, у РНБО розповіли про плани Путіна і зазначили, що Росія не планує закінчувати війну у 2025. Примусити Путіна до переговорів можна тільки через силу і ті країни, які підтримують дії РФ.

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