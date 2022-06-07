"Я був його довіреною особою": Невзоров розповів, як Путін врятував йому життя

Невзоров розповів, як Путін врятував йому життя / скріншот

Російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров зізнався, що свого часу глава РФ Володимир Путін врятував його від смерті. За словами публіциста, його хотів убити мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак.

В інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман Невзоров підкреслив, що свій борг Путіну він вже виплатив.

"Я був довіреною особою Путіна з однієї єдиної причини: він врятував мені життя. Цей випадок абсолютно документований і відомий. Це було в правлінні Анатолія Собчака. Я дійсно бідного мера Санкт-Петербурга Собчака жорстоко труїв, порушуючи всі правила пристойності і звичаї ведення інформаційних воєн. Тому що я ж Команчі. У мене ж немає ніяких заборонених методів", - зізнався Невзоров і додав, що Собчак був від нього "офігівшим".

У той час, за словами журналіста, якраз "прийшов Кримінал" в коридори Смольного.

читайте також"Прилетіла відповідь за Донецьк": дочка Невзорова радіє смертям українців, вихваляючи Путіна"Собчаку видатні петербурзькі бандити сказали, що вирішать з цим Глебичем (Невзоров. - Ред) – за дві години. Тому що потрібен був який-небудь палац, парк або особняк у власність. Вони розуміли, що під труну з моїм тілом вони легко це отримають. І Собчак дав добро. Як не дивно, тоді цьому перешкодив Путін. Тоді у нього ще була крапля міркування", - розповів журналіст, зазначивши, що саме тому вважав себе тривалий час зобов'язаним главі РФ.

За словами Невзорова, коли до нього з'явився представник президента по Північному Заходу, він був змушений виплатити борг.

"Але я його вже виплатив, мене з ним нічого не пов'язує. У 2014 році я повівся, єдиний, бо категорично не прийняв анексію Криму, бо мені пропонували великі гроші за пропагандистську роботу", – підкреслив Невзоров.

Нагадаємо, кілька днів тому Антон Геращенко розголосив інформацію про те, що Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова завдяки указу президента Зеленського отримали українське громадянство. з формулюванням "За видатні заслуги перед нашою країною".

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