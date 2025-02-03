Вибух міжнародної злочинності після війни: в МЗС відповіли за заяву Дуди

В МЗС наголосили, що сотні тисяч українців брали участь в бойових діях з 2024 року і при цьому зростання злочинності не відбулось.

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В МЗС відповіли за заяву Дуди щодо українських ветеранів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться заяві МЗС:

Українські військові не є потенційною загрозою для безпеки Європи

Сили оборони України є гарантією безпеки для Польщі та Європи

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяву президента Польщі Анджея Дуди, зроблену в інтерв'ю Financial Times, щодо ймовірних загроз для європейської безпеки через повернення українських військових з фронту

"Ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", - сказано в коментарі на сайті українського МЗС.

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У МЗС нагадали, що з 2014 року сотні тисяч українців брали участь у бойових діях, проте зростання злочинності чи загроз для Польщі та Європи за цей час не спостерігалося.

Тихий підкреслив, що українські воїни та ветерани не є загрозою, а навпаки – гарантією безпеки для України, Польщі та всієї Європи, забезпечуючи стабільне та вільне майбутнє регіону.

"Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", - зазначив речник МЗС.

Він також зазначив, що з початку російської агресії Україна активно працює над адаптацією, соціалізацією та інтеграцією військових і розраховує на подальшу підтримку партнерів у цьому процесі.

МЗС подякувало Польщі за значну допомогу Україні, а також особисто президенту Дуді за його послідовну підтримку та заклики до партнерів щодо посилення допомоги українській державі.

Що цьому передувало:

До цього, сьогодні, 3 лютого в інтерв'ю Financial Times президент Польщі Анджей Дуда висловив занепокоєння, що після завершення бойових дій злочинність може поширитися з України до Польщі, а також вплинути на Західну Європу та США.

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми", - сказав він. "Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки сильно зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - додав президент Польщі.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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