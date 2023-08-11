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ЗСУ захопили ініціативу та атакують на кількох напрямках - Генштаб Естонії

Олексій Тесля
11 серпня 2023, 18:36 оновлено 11 серпня, 18:42
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За останній тиждень в Україні були локальні обстріли, лінія фронту істотно не змінилася, підкреслив Тармо Кундла.
Кундла
Тармо Кундла оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред: Фото: 3 окрема штурмова бригада , err.ee

В Україні триває війна на виснаження, заявив глава оперативного управління Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла.

Він підкреслив, що за останній тиждень в Україні були локальні обстріли, тому лінія зіткнення істотно не змінилася, передає err.ee.

За оцінкою естонського офіцера, ні російські сили, ні ЗСУ не мають переваги перед противником, що не сприяє масштабним атакам.

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При цьому він нагадав про те, що ЗСУ проводять рейди через Дніпро в Херсонській області, контратакують на північному сході, а також атакують піхотою на Бахмутському напрямку.

Він зазначив, що протягом останнього тижня російські війська здійснювали в середньому від 30 до 40 атак на день, але ЗСУ продовжують утримувати ініціативу і завдавати ударів різної сили і характеру на багатьох ділянках фронту.

За словами Кундла, лінії оборони найбільш сильно укріплені вздовж основних магістралей, великі населені пункти перетворені в центри оборони, тому захопити їх ще важче.

Логістичні бази створюються поруч з транспортною і сільськогосподарською інфраструктурою, для розміщення використовуються готелі, школи і приватні будинки, додав він.

"Здебільшого бої відбуваються в тих же районах, що і під час Другої світової війни", - сказав Кундла.

Полковник зазначив, що хоч ініціатива і знаходиться в руках України, проте війна на виснаження триває і масштабного контрнаступу поки не видно.

"Те, що відбувається на північному сході України, може визначити успіх або невдачу на півдні, і навпаки", - додав він.

Раніше у розвідці Естонії дали несподіваний прогноз. Дії українських військ під час контрнаступу та ознаки ускладнень для окупаційної армії РФ можуть свідчити про те, що найближчим часом Україна може розраховувати на великий успіх на фронті. Таку заяву зробив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг в ході брифінгу в Міноборони.

Нагадаємо, начальник Генштабу Естонії раніше оцінив, коли буде прорив ЗСУ. Підготовка України до контрнаступу тривала близько двох місяців і була відносно успішною, підкреслив Ееро Ребо.

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