Контрнаступ восени не зупиниться, але йтиме "на ногах": Буданов заявив про перешкоди

Наступальні дії продовжуватимуться на усіх напрямках, але використання бронетехніки буде сильно обмежене через велику кількість ПТРК і дронів в окупантів.

https://glavred.net/ukraine/kontrnastuplenie-osenyu-ne-ostanovitsya-no-budet-idti-na-nogah-budanov-zayavil-o-problemah-10499740.html Посилання скопійоване

Восени наступ українських військових буде йти в основному "на ногах"/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Контрнаступ українських військових не зупиниться восени. Наступальні дії будуть продовжуватися у всіх напрямках, проте захисники України зіткнуться з серйозними труднощами.

Найважчою проблемою може стати те, що через наявність у росіян великої кількості протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) і дронів-камікадзе українським бійцям доведеться більшою мірою наступати "на ногах". Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на форумі Ялтинська європейська стратегія 11 вересня.

відео дня

За його словами, зміна погоди і випадання дощів вплинуть на просування українського війська вперед, адже у холоді та багнюці воювати важче. Але погодні умови не зупинять наступ, наголосив очільник ГУР.

"Давайте подивимося на минулу осінь. Хіба погода зупинила минулої осені якісь бойові дії, чи з нашого боку, чи з боку росіян? Ні, не зупинила. То чому ви думаєте, що цього року буде щось інакше? Ні, не буде", – зазначив Буданов.

Бойові дії будуть продовжуватися, наступальна операція, яка зараз іде на кількох напрямках, не зупиниться, каже голова ГУР.

"Те, що є важкості, проблеми із застосуванням техніки, перш за все на колісному ходу – так вони і влітку є. Те, що стосується гусеничної – вона в принципі пристосована до таких дій. Але знову ж таки, тут інші проблеми – велика насиченість переносними протитанковими комплексами, одноразовими протитанковими засобами та дронами камікадзе дуже сильно знизила ефективність застосування будь-якої протитанкової техніки. Тому в більшості наш наступ йде "на ногах", – розповів Буданов.

Буданов заявив, що контрнаступ восени не зупиниться/ скрін

Дивіться відео із заявою Буданова:

Контрнаступ українських військових

Нагадаємо, ЗСУ переправилися через Дніпро і закріплюються на Лівобережжі Херсонщини. Про це розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її даними, в українських захисників є певні закріплення на Лівобережжі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки. Поблизу Роботиного українські військові звільнили від окупантів ще 1,5 квадратних кілометра території.

У Міноборони України заявили, що ЗСУ звільнили частину Опитного на Донеччині і закріплюються на відвойованих територіях. Загалом за минулий тиждень захисники України звільнили від окупантів 2 кв. км території на Бахмутському напрямку. Зокрема, є успіхи у районі Кліщіївки та Андріївки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.