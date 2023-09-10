"Україна потребує нашої підтримки": у США оцінили результати контрнаступу ЗСУ

Країна-агресорка Росія протягом кількох місяців створила потужну оборону на тимчасово окупованому півдні України.

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У США оцінили результати контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Контрнаступ Збройних сил України здійснюється з великими труднощами, але досягнутий прогрес, ураховуючи надзвичайні умови, вражає. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє пресслужба Ялтинської європейської стратегії.

"Цей контрнаступ йде кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні", - сказала Нуланд.

За її словами, країна-агресорка Росія протягом кількох місяців створила потужну оборону на тимчасово окупованому півдні України.

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"Оборона, яку створила РФ, є найбільшою впродовж останніх 100 років. Нам необхідно зрозуміти, що потрібно Україні для того, щоб зняти цю оборону, і ми не зможемо цього зробити, поки Україна не почне протистояти цій обороні", - заявила заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що російську оборону можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.

"Ми намагаємося тісно співпрацювати з українським урядом, надаючи обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші засоби", - наголосила Нуланд.

Також вона зауважила, що Сполучені Штати роз'яснюють усім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки для глобальної безпеки матиме, якщо Україна не переможе в цій війні.

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін доб'ється успіху, таке зло буде нормалізовано в усьому світі. Україна стоїть на боці демократії і потребує нашої підтримки", - резюмувала заступниця держсекретаря США.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повіломив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості.

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