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Окупанти рознесли туалет дорогою ракетою на Херсонщині: унікальні кадри

28 серпня 2022, 16:10

Згідно з офіційним визначенням, ракета Х-59 призначена для ураження.

Війна в Україні
Війна в Україні / facebook.com/okPivden

У Херсонській області російські військові потрапили дорогою ракетою в громадський туалет.

"Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-земля " Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив черговий громадський туалет на околиці Нововоронцовки. Вартість Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів", повідомляє Оперативне командування Південь.

Згідно з офіційним визначенням, ракета Х-59 призначена для ураження "важливих наземних і надводних об'єктів противника, прикритих ППО".

Видео дня
ракета окупантів
Ракета окупантів / facebook.com/okPivden

Нагадаємо, на території анексованого Криму нещодавно прогриміли вибухи на базі окупантів у Джанкої. Виявилося, що там була величезна кількість озброєння, в тому числі і 440 транспортно-пускових контейнерів з ракетами, які використовуються для запуску із зенітно-ракетного комплексу С-400. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

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