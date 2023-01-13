Весь час кашляє: у Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям, приховати вже неможливо - експерт

Російський диктатор не зміг стримати свій кашель навіть під час запису новорічного звернення. Вибрали кращий дубль, але навіть той виявився з кашлем.

У Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям / скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий. Це видає навіть його зовнішній вигляд, який неможливо приховати. Про це заявив публіцист і політолог Михайло Шейтельман, повідомляє ТСН.ua.

Він звернув увагу на те, що "директор Росії" вічно кашляє.

"Єдина надійна інформація, на мій погляд - це зовнішній вигляд Путіна. Те, що нам показують - надійна інформація. Для мене найнадійніше свідчення його хвороби, про яку я нічого не знаю, тому що не вірю в інсайдерські інформації, але я бачив Путіна в новорічному привітанні. Людина за жалюгідні хвилини привітання чотири рази глибоко закашлялася", - сказав він.

Можна зробити висновок, що Путіну дійсно дуже погано. Адже це привітання не йшло в прямому ефірі, його записували заздалегідь і могли переписувати багато разів.

"Цей запис - найкращий дубль, який взагалі зуміли зробити з Путіним. Головне звернення за рік змогли зробити з тим, що він чотири рази кашляє", - додав публіцист.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

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