Усе охопив вогонь і дим: з'явилися фото наслідків удару по складу боєприпасів у РФ

Територія об’єкта охоплена потужними пожежами, а боєприпаси на складі продовжують детонувати.

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Супутникові фото знищеного скаду боєприпасів у Воронезькій області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

На складах боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області було зафіксовано кілька масштабних осередків пожежі після атаки дронів в ніч на 7 вересня. Цей склад відігравав важливу роль у логістиці російських військ. Знімки від американської компанії Planet Labs опублікували Telegram-канали.

Атака дронів спричинила масштабну пожежу на території складу. Вогонь швидко поширився, утворивши щонайменше чотири великих осередки загоряння. Наразі пожежа у Воронезькій області продовжується, на складі детонують боєприпаси.

Супутникові знімки, які з'явилися в мережі після удару, демонструють масштаб руйнувань. На першому фото видно склад до удару, де російська армія зберігала зброю. Друге зображення показує наслідки атаки: численні осередки пожеж, вибухи боєприпасів та густий білий дим. На знімках чітко видно, що дим і полум'я охопив значні площі території складу.

відео дня

Після інциденту місцева влада Воронезької області ввела режим надзвичайної ситуації. Також мешканців прилеглих сіл терміново евакуюють через загрозу подальших вибухів.

Дивіться відео наслідків удару по складу БК у Воронезькій області:

Що відомо про Planet Labs? Planet Labs PBC є публічною американською компанією із зображення Землі, розташованою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Їхня мета — щодня знімати зображення всієї Землі, щоб відстежувати зміни та точно визначати тенденції, пише Вікіпедія.

Удар по складу боєприпасів РФ 7 вересня - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня дрони Служби безпеки України завдали удару по складу боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області. Ударом по складу боєприпасів було знищено північнокорейські ракети, які Росія отримала від Кім Чен Ина, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

На складі боєприпасів зафіксовано чотири осередки пожежі та безперервну детонацію. Губернатор Олександр Гусєв заявив про евакуацію кількох сіл в Острогозькому районі, зокрема, ймовірно, Солдатського.

Як раніше повідомляв Главред, Росія отримала від Ірану нові балістичні ракети для ударів по Україні. Росіяни можуть застосовувати більшу кількість власних ракет "Іскандер" по цілях великої дальності, заявив Шонн Белл.

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